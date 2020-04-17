Huawei Genişletilebilir Akıllı Telefon Patenti Aldı: Gümbür Gümbür Geliyor
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Huawei, Teknoloji

Huawei Genişletilebilir Akıllı Telefon Patenti Aldı: Gümbür Gümbür Geliyor

Dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi olan Huawei genişletilebilir akıllı telefon patenti ile gündeme geldi.

17.04.2020 03:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 03:53
Huawei Genişletilebilir Akıllı Telefon Patenti Aldı: Gümbür Gümbür Geliyor

Dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi olan Huawei genişletilebilir akıllı telefon patenti ile gündeme geldi. Şirketin katlanabilir akıllı telefonlardan sonra böyle bir hamle yapması pek beklenmiyordu.

Bildiğiniz üzere Huawei, katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili yoğun Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Kirin 990 yonga seti ile birlikte görüntü kalitesinin de büyük oranda arttığı bu modellerde, şirket hep daha iyisini istedi. Şirketin katlanabilir akıllı telefonlarda ekran üzerine yoğunlaşması devam ederken şimdi de başka bir patenti ortaya çıktı.

Huawei genişletilebilir akıllı telefon modelleri

Huawei şirketi tarafından Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Yönetimi'ne sunulan patent sonunda kabul edildi. Bu patent içerisinde yer alan akıllı telefon diğer modellere göre biraz daha farklı.

Huawei tarafından alınan patente göre, bu yeni akıllı telefon genişletilebilir bir ekrana sahip olacak. Huawei Mate X serisinde yer alan akıllı telefon modelinde cep telefonu katlandığında iki farklı ekran oluşuyordu. Ancak bu modellerde telefon genişletilebilir bir yapıya sahip olacak.

Normal şartlarda Mate X modelleri için dıştan ikiye katlamanız gerekiyordu. Ancak bu modellerde dıştan ikiye katlamak yerine sağ veya sol taraflardan çekmeniz yeterli olacaktır. Patente dikkatlice bakıldığında kenarda 3 kameranın olduğu da görülüyor. Ancak bu yeni modelde bir handikap mevcut. Akıllı telefonun kenarları nedeniyle tam bir ekran elde edilemiyor. Bu patentte yer alan Huawei modeli ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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