Huawei, Geliştiricileri Kendi İşletim Sistemi HongMeng'e Davet Etti: Herkes Kazansın

Şangay'da gerçekleşen Çin Açık Kaynak Zirvesi'nde Huawei'nin Strateji ve Endüstri Gelişimi Başkan Yardımcısı Xiao Ran, Huawei'nin Huawei Ark derleyicisinin Ağustos 2019 tarihinde resmi olarak açık kaynaklı olacağını duyurdu. Huawei, ortakları ve uygulama geliştiricilerini 'Ark of Friends Circle' isimli bir terminal kurmaya davet etti. Huawei, bu projesiyle birlikte adil, açık, sağlıklı ve herkesin kazanacağı küresel bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını belirtti.

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Açık kaynak kodlu Ark derleyicisi, Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng konusunda ciddi bir ilerleme olarak görülüyor.

Bu yılın mayıs ayında ABD, Huawei'yi kara listeye almıştı. Bir süre geçtikten sonra Google, Huawei'ye olan Android desteğini keseceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Huawei, kendi işletim sistemini uzun bir süredir geliştirdiğini açıklamıştı.

Huawei, P30 serisinin Çin modelinin lansmanında, mimari seviyedeki optimizasyonlarla performansı ciddi anlamda artıran 'Ark Derleyicisi'ni tanıtmıştı. Huawei, Ark düzenleyicisinin sistem akıcılığını %24, sistem yanıtı hızını %44 ve üçüncü parti uygulamalarının akıcılığını da %60 oranında artırdığını iddia etmişti. Dahası, bu sistemi amiral gemisi cihazlarına da uygulayacağını belirten Huawei, halihazırda fazlasıyla rekabetçi bir performansı olan cihazların daha da gelişeceğini bildirmişti.

Çinli medya TechWeb, Huawei'nin işletim sistemi HongMeng'in zor olan kısmının teknik geliştirme değil, ekosistemin oluşturulması olduğuna inandığını bildirdi. Hatırlayacak olursak Ali ve Meizu, Yun OS isimli bir sistem çıkartmış, %7'lik bir pazar payına sahip olarak iOS'un uyumluluk sorunu zamanında Çin'deki en büyük ikinci işletim sistemi haline gelmişti.

Ark düzenleyicisinin, geliştiricileri Huawei ekosistemine çekmesi ve işletim sisteminin piyasaya girme sürecini hızlandırması bekleniyor.