Huawei FreeBuds 4 ve Huawei Watch 3 tüketiciyle buluştu
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Huawei FreeBuds 4 ve Huawei Watch 3 tüketiciyle buluştu

Huawei FreeBuds 4 ve Huawei Watch 3 tüketiciyle buluştu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) bluetooth kulaklığı olan FreeBuds 4 ve Huawei Watch 3 serisinin de içinde bulunduğu yeni cihazlarını tüketicinin beğenisine sundu.

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) bluetooth kulaklığı olan FreeBuds 4 ve Huawei Watch 3 serisinin de içinde bulunduğu yeni cihazlarını tüketicinin beğenisine sundu.

Huawei açıklamasına göre HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünler global lansmanla birlikte tüketici ile buluştu.

Piyasaya sürülen cihazlar arasında yer alan Huawei FreeBuds 4, Huawei'nin TWS kulakiçi kulaklık serisine eklendi.

Yeni ürün, dünyanın ilk Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisine sahip bulunurken, ANC teknolojisi, konforu, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantısı ile Huawei FreeBuds 4, yalnızca ses kalitesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda açık ANC dinleme deneyimini yepyeni bir düzeye taşıyor.

Verilen bilgiye göre, 2019'da Huawei, dünyanın ilk açık ANC TWS kulak içi kulaklıkları olan Huawei FreeBuds 3'ü tanıttı ve sonunda tüketicilerin, sürükleyici ANC ses kalitesinden faydalanırken aynı zamanda açık tasarım kulaklık kullanma rahatlığının keyfini çıkarmasını sağladı. Yaklaşık iki yıllık sürekli Ar-Ge yatırımı ve teknik uzmanlık birikiminden sonra, Huawei FreeBuds 4, donanım ve yazılım düzeyinde iyileştirilmiş gürültü önleme özelliğine sahip, yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak piyasaya sürüldü.

Öne çıkan ürünlerden bir diğeri de Huawei Watch 3 oldu. Giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan, profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, Huawei Watch 3 Serisi'nde, vücut ısısını hassas biçimde algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor.

El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Huawei'nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

Huawei Watch 3 Serisi, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplama ve oldukça büyük bir ekrandan oluşuyor.

Huawei Watch 3 Serisi, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saat serisi olma özelliğine de sahip bulunurken,. yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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