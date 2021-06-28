Huawei FreeBuds 4, Huawei Online Mağazası'nda ön satışta

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan Huawei FreeBuds 4'ü Türkiye'de ön satışa çıkardı.

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan Huawei FreeBuds 4'ü Türkiye'de ön satışa çıkardı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei FreeBuds 4, donanım ve yazılım düzeyinde iyileştirilmiş gürültü önleme özelliğine sahip, yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak Huawei Online Mağaza'da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Huawei FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan Huawei FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. Konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.

Yeni Huawei FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi setini barındırıyor.

Daha sürükleyici dinleme için 40 kHz'e kadar frekans yanıtı

Huawei FreeBuds 4, 40 kHz'e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyafram kullanıyor. Bu sayede büyük bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun geliyor. Ayrıca FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik sürücü ile donatıldı. Bas performansı açısından Huawei FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için geliştirilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, Huawei FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırıyor.

Huawei FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat kesintisiz müzik çalma deneyimi sunuyor. Kesintisiz müzik çalma süresi ANC açıkken 2,5 saatken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca endüstri hızlı şarj teknolojisi, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik ses keyfi sağlıyor.

Açıklamaya göre, kullanım rahatlığı, optimum kullanıcı deneyimi sağlamanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Önceki Huawei FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, Huawei FreeBuds 4, daha hafif bir ağırlık için boyutunu daha da küçülterek 13 boyut optimizasyonu ile yenilendi. Kulaklık başına ağırlık ise 4,1 gram olarak açıklandı.

Huawei FreeBuds 4'ün şarj kutusu 21,2 mm ve 38 gram ağırlığında. Bu da önceki modele göre yüzde 6,3 daha küçük ve yüzde 20,8 daha hafif olduğu anlamına geliyor. Huawei FreeBuds 4, Seramik Beyaz ve Gümüş Orman renkleriyle satışa sunuluyor.

Akıllı ses bağlantısı

Huawei FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift cihaz bağlantısı ve Ses Bağlantı Merkezi gibi çeşitli bağlantı özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC'lere kadar herhangi bir EMUI tabanlı cihaza bağlanarak tüketicilere gerçekten kusursuz bir ses bağlantısı deneyimi sunuyor ve bir ara bağlantı çağını başlatıyor.

Huawei FreeBuds 4 ile çift cihaz bağlantısı destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat veya akıllı ekran veya Android, iOS veya Windows çalıştıran diğer akıllı cihazlar olsun, herhangi iki cihaz Huawei FreeBuds 4'e aynı anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların herhangi bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin veya şovların keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Bir arama geldiğinde, müzik veya program duraklatılır ve sorunsuz bir şekilde aramaya geçiş yapılabilir.

Huawei AI Life içindeki Ses Bağlantı Merkezi, kullanıcıların basit bir dokunuşla cihazları esnek bir şekilde değiştirebilecekleri, yakın zamanda bağlanan on cihazın anlık görüntüsünü veriyor. Huawei'nin "Sorunsuz AI Yaşam" stratejisinde önemli bir cihaz olan Huawei FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım deneyimi, ses kalitesi ve bağlantı açısından önceki modele göre kapsamlı iyileştirmelerle birlikte geliyor.

Öte yandan, Huawei FreeBuds 4, Huawei Band 4 akıllı bileklik hediyesiyle birlikte 1.399 TL'den satılıyor. Söz konusu ürün için 50 TL ön ödeme yapıldığında, 150 TL daha indirim sağlanıyor. Ayrıca 30 Haziran'a kadar Huawei FreeBuds 4 satın alıp ve 10 Temmuz'a kadar yorum bırakan tüketiciler, kazanacakları kupon ile Huawei CP31 araç şarj cihazını 1 TL'ye satın alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak