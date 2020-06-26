HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Huawei FreeBuds 3 Serisi'ne çifte ödül

Huawei FreeBuds 3 Serisi, Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP'den (Audio Visual Grand Prix) her iki ürün için birer ödül aldı.

Huawei FreeBuds 3 Serisi'ne çifte ödül
26.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30

Huawei FreeBuds 3 Serisi, Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP'den (Audio Visual Grand Prix) her iki ürün için birer ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, Huawei FreeBuds 3 ve Huawei FreeBuds 3i'den oluşan Huawei FreeBuds 3 Serisi, Huawei'nin beğenilen gerçek kablosuz kulaklık serisi olmayı sürdürüyor.

Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP tarafından her iki ürün de birer ödüle layık görüldü.

1987 yılında kurulan VGP, Japonya'daki prestijli görsel ve işitsel ürün ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ödül, Japonyada profesyonel ses ve görüntü ürünlerine odaklanan, en güvenilir ses ve görsel medya yayıncısı Ongen Publishing tarafından veriliyor.

Geçen yıl VGP'ye dünya çapında 250 elektronik markası 2 binden fazla ürün gönderdi.

Tüm ürünler, Japonya'nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu.

Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi.

Geniş ürün yelpazesi, profesyonel jürisi ve süreç yönetimi sebebiyle VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge haline geldi.

Huawei FreeBuds 3, IFA 2019'da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından beğeni aldı.

Huawei'nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen Huawei FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.

Bu yıl Huawei, Huawei FreeBuds 3 Red Edition'ı da ürün gamına ekledi.

VGP hem açık konfor tasarımında hem de mükemmel aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3'ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.

Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül'ü kazandı

FreeBuds 3'ün başarısı ile Huawei, mayıs ayında daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i'yi piyasaya sürdü.

Huawei FreeBuds 3'ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan Huawei FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor ve gürültü seviyesini 32 dB'ye kadar düşürebiliyor.

10 mm dinamik sürücü ile birlikte kulaklık, çeşitli kullanım senaryolarında iyi ses kalitesi sunuyor.

Huawei FreeBuds 3i, özellikleri sayesinde VGP 2020 Altın Ödülü'ne layık görüldü.

Huawei'nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli rol oynuyor.

Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek Ekonomi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu Ekonomi
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Volkan Bozkır Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Huawei FreeBuds 3 Serisi'ne çifte ödül - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 15:06:45. #1.14#
title