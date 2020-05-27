Huawei Enjoy Z nedir? Huawei Enjoy Z özellikleri nelerdir? Huawei Enjoy Z fiyatı ne kadar? Huawei'in yeni telefonu Enjoy Z hakkında her şey!
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Huawei Enjoy Z nedir? Huawei Enjoy Z özellikleri nelerdir? Huawei Enjoy Z fiyatı ne kadar? Huawei'in yeni telefonu Enjoy Z hakkında her şey!

Huawei yeni telefonu Huawei Enjoy Z'yi tanıttı. Özellikleri, renkleri ve fiyat performans nitelikleri ile teknoloji ve telefon tutkunlarının dikkatini çeken Huawei Enjoy Z hakkında merak edilenler haberimizde. Huawei Enjoy Z nedir? Huawei Enjoy Z özellikleri nelerdir? Huawei Enjoy Z fiyatı ne kadar? Huawei'in yeni telefonu Enjoy Z hakkında her şey!

Huawei Enjoy Z nedir? Huawei Enjoy Z özellikleri nelerdir? Huawei Enjoy Z fiyatı ne kadar? Huawei'in yeni telefonu Enjoy Z hakkında her şey!
27.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:08

Telefon ve teknoloji piyasasının yükselen firiması Huawei yeni model telefonu olan Huawei Enjoy Z'yi tanıttı. Farklı renk seçenekleri ve sistem özellikleri ile herkesin dikkatlerini çeken Huawei Enjoy Z hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Huawei Enjoy Z renk seçenekleri nedir ve Türkiye piysasında ne kadardan satışa sunulacak? Huawei Enjoy Z hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

HUAWEİ ENJOY Z ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Huawei Enjoy Z, isminde de gördüğümiz gibi 5G desteğine sahip bir cihaz. Bu işi MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile birlikte gerçekleştiriyor. Tabi bu yonga setinin performansını isteğe göre 6GB veya 8GB Ram modelleri de destekliyor. Yine kullanıcının seçebildiği bir diğer özellik depolama. Cihaz 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.Huawei Enjoy Z, üzeriende 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ LCD panel bir ekran ile beraber geliyor. Bu ekran 20: 9 en boy oranına ve 90Hz yenileme hızına sahip. Ekranın hemen üzerinde 16MP bir ön kamera yer alıyor. Bu kamera su damlası tasarımını kullanıyor.Arka kısmında 48MP'lik bir ana kamera taşıyan Huawei Enjoy Z, arka kısmında toplam 3 kamera taşıyor. Bu kameraların ikincisi 8MP'lik geniş açı lensi; Üçüncüsü ise 2MP'lik makro lens. Android 10 üzerine kurulan EMUI 10.1 işletim sistemine sahip Huawei Enjoy Z, 4000mAh'lik bir pil taşıyor. Bu pil 22,5W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz aynı zamanda siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri sunuyor.

Huawei Enjoy Z nedir? Huawei Enjoy Z özellikleri nelerdir? Huawei Enjoy Z fiyatı ne kadar? Huawei'in yeni telefonu Enjoy Z hakkında her şey!
HUAWEİ ENJOY Z

HUAWEİ ENJOY Z FİYATI NEDİR?

Tabi hepimiz Huawei Enjoy Z'in fiyatını merak ediyoruz. Huawei 6GB Ram + 64GB Depolamalı modeli için 238 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. 6GB Ram + 128GB Depolamalı model ise 266 Dolar fiyat etiketine sahip. Serinin en yüksek modeli olan 8GB Ram + 128GB Depolamalı model ise 308 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım cihaz ne zaman satışa sunulacak.

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