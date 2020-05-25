Huawei Enjoy Z 5G Tanıtıldı!
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Huawei Enjoy Z 5G Tanıtıldı!

Huawei'nin yeni 5G destekli akıllı telefon modeli Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı. İşte cHuawei Enjoy Z'in özellikleri ve fiyatı!

Geçtiğimiz hafta yine 5G destekli X10 modeli ile piyasaya çıkan

Huawei Enjoy Z 5G Tanıtıldı!
25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:49

Huawei'nin yeni 5G destekli akıllı telefon modeli Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı. İşte cHuawei Enjoy Z'in özellikleri ve fiyatı!

Geçtiğimiz hafta yine 5G destekli X10 modeli ile piyasaya çıkan Huawei, bu sefer daha uygun fiyatlı bir model ile karşımıza çıkıyor. Bir süredir konuşulan Huawei Enjoy Z, hem performansı hem de uygun fiyatı aynı bünyede taşıyor. Gelin Huawei Enjoy Z'in özelliklerine göz atalım.

Huawei Enjoy Z'in Teknik Özellikleri!

Huawei Enjoy Z, isminde de gördüğümiz gibi 5G desteğine sahip bir cihaz. Bu işi MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile birlikte gerçekleştiriyor. Tabi bu yonga setinin performansını isteğe göre 6GB veya 8GB Ram modelleri de destekliyor. Yine kullanıcının seçebildiği bir diğer özellik depolama. Cihaz 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

Huawei Enjoy Z, üzeriende 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ LCD panel bir ekran ile beraber geliyor. Bu ekran 20: 9 en boy oranına ve 90Hz yenileme hızına sahip. Ekranın hemen üzerinde 16MP bir ön kamera yer alıyor. Bu kamera su damlası tasarımını kullanıyor.

Arka kısmında 48MP'lik bir ana kamera taşıyan Huawei Enjoy Z, arka kısmında toplam 3 kamera taşıyor. Bu kameraların ikincisi 8MP'lik geniş açı lensi; Üçüncüsü ise 2MP'lik makro lens. Android 10 üzerine kurulan EMUI 10.1 işletim sistemine sahip Huawei Enjoy Z, 4000mAh'lik bir pil taşıyor. Bu pil 22,5W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz aynı zamanda siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri sunuyor.

Huawei Enjoy Z'in Fiyatı!

Tabi hepimiz Huawei Enjoy Z'in fiyatını merak ediyoruz. Huawei 6GB Ram + 64GB Depolamalı modeli için 238 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. 6GB Ram + 128GB Depolamalı model ise 266 Dolar fiyat etiketine sahip. Serinin en yüksek modeli olan 8GB Ram + 128GB Depolamalı model ise 308 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım cihaz ne zaman satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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