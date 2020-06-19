Huawei Enjoy 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı Huawei yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Huawei Enjoy 20 Pro özelllikleri ve fiyatı resmi

Huawei yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Huawei Enjoy 20 Pro özelllikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Gelin hep beraber Huawei Enjoy 20 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgilere göz atalım.

Huawei Enjoy 20 Pro Özellikleri

6.5 inç, FHD+ çözünürlük sunan ekran ile gelen Huawei Enjoy 20 Pro gücünü MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonun iki farklı varyantı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 6 GB RAM'e sahip iken bir diğeri 8 GB RAM'e sahip. Enjoy 20 Pro'da 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. 48 MP ana kamera sensörüne 8 MP derinlik ve 2 MP makro sensörü eşlik ediyor. Huawei Enjoy 20 Pro'nun ön kısmına baktığımzda ise bizleri 16 MP kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon 22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip. Cihaz aynı zamanda 5G bağlantı teknolojisine de sahip.

Huaewi Enjoy 20 Pro Fiyatı

Huawei Enjoy 20 Pro başlangıç fiyatının 282 dolar olduğu açıklandı. 282 dolar şu anki kur ile 1.933 TL'ye tekabül ediyor. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Sizler Huawei'nin yeni akıllı telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!