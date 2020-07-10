Huawei Enjoy 20 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı Huawei Enjoy 20 özellikleri, tasarımı ve fiyatı artık gözler önünde. Geçtiğimiz ay özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan cihazın, bu sefer görüntüleri yayınlandı.

Huawei Enjoy 20 özellikleri, tasarımı ve fiyatı artık gözler önünde. Geçtiğimiz ay özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan cihazın, bu sefer görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntüler cihazın beklenenden daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Gelin Huawei Enjoy 20'nin özelliklerine, fiyatına ve tasarımına göz atalım.

Huawei Enjoy 20 Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Huawei Enjoy 20'nin bilinmeyen arka kamera tasarımı artık ortada. Canlı görüntülerde ortaya çıkan bu tasarım, dönemdeki modellere göre biraz farklı. Arka kısımda yuvarlak tasarımda üçlü kamera grubu taşıyan Huawei Enjoy 20, dairenin içerisinde bir flaş ışığı da bulunduruyor. Ana kameranın 48MP olduğu bilinirken, ikinci kamera 8MP ve üçüncü kamera 2MP olarak belirlenmiş.

Bunun yanında ön kısmında herhangi bir kamera gözükmüyor. Huawei'nin burada nasıl bir tasarım kullandığı belli değil. Öte yandan performansını MediaTek Dİmensity 800'den alan Huawei Enjoy 20, 8GB Ram bellek taşıyor. Çentiksiz, deliksiz 6.63 inç büyüklüğünde LCD FullHD+ çözünürlüğüne bir ekran ile birlikte gelen cihaz, depolama olaran 128GB gibi bir alan sunacak.

Son olarak 4300mAh bataryası bulunan Huawei Enjoy 20, 22.5W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Fiyatının 282 Dolar olduğu bilinen Huawei Enjoy 20, bakalım ne zaman tanıtılacak.

Kaynak: Tamindir