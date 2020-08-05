Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, dünya çapında hayata geçirdiği yeni ekosistem yaklaşımıyla yaşamı tüm yönleriyle kapsayan bir ürün ve çözümler grubunu yenilikçi "1+8+N" stratejisi çerçevesinde duyurdu.

Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor
05.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:03

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, dünya çapında hayata geçirdiği yeni ekosistem yaklaşımıyla yaşamı tüm yönleriyle kapsayan bir ürün ve çözümler grubunu yenilikçi "1+8+N" stratejisi çerçevesinde duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, şirket, 30 yılı aşkın bir süredir toplumlara daha akıllı ve bağlantılı bir dünya sunmak için gösterdiği eforu, bugün farklı bir noktaya taşıyor.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejiyi ifade eden "1+8+N", daha akıllı bir gelecek için gerekli tüm teknolojik ürün ve çözümleri bir arada sunmayı amaçlıyor. Bu açılımın merkezinde her şeyi tek bir kaynaktan yönetmeyi amaçlayan akıllı telefonlar yer alıyor.

Zincirin "8" öge ile temsil edilen ürünleri ise markanın son dönemde her biri için ayrı ayrı önemli satış ve inovasyon başarıları elde ettiği, bilgisayar, tablet, TV, hoparlör, akıllı gözlük, akıllı saat, araç içi terminaller ve kulaklıklardan oluşuyor. "N" ile ifade edilen çerçevede ise nesnelerin interneti odaklı olarak mobil ofisler, akıllı evler, spor ve sağlık ürünleri, görsel-işitsel eğlence ürünleri ve akıllı seyahat ürünleri öne çıkıyor.

Ekosistemin bir diğer unsuru olan "+" sembolü ise Huawei'nin bu sistemi tam olarak entegre etmesini sağlayacak olan geniş alan ağları (WAN) ile HUAWEI Share ve HiLink gibi kısa mesafeli bağlantı teknolojilerini içeriyor.

Paylaşımcı bir ekosistem

Huawei "1+8+N" stratejisi aynı zamanda açık bir ekosistemi temsil ediyor. Şirket, küresel iş birlikleri ve farklı çeşitli senaryolar eşliğinde daha akıllı bir yapay zeka sistemi ile gelecekte bu alanda da farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Tüketicilere daha iyi ve daha akıllı bir deneyim sunmak için uygulama geliştiricileri, Huawei Mobil Servisleri kapsamında birlikte çalışmaya davet ediyor.

Kısa süre önce bu konuda önemli bir teşvik programı olan 1 milyar dolar değerindeki Shining Star Program'nı duyuran şirket, bugüne kadar bu program kapsamında 10 binden fazla yenilikçi uygulamanın geliştirilmesine de önayak oldu. AppGallery de bu yenilikçi ekosistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

AppGallery, 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsıyor ve bu kapsamda, buradaki uygulamaların dünya üzerindeki 700 milyon Huawei cihaz kullanıcısının tamamına ulaşması hedefleniyor. Huawei cihazlarının yanı sıra AppGallery, tüm Android tabanlı diğer marka cihazlar için de resmi bir uygulama mağazası olarak konumlanıyor.

Huawei, kullanıcılarına sürekli olarak en yüksek kalite deneyimini ve olağanüstü mobil uygulama dünyasına erişim sağlamaya çalışıyor. "1+8+N" felsefesini takip ederek çok cihazlı bir ekosistem oluşturan marka, kullanıcılarının aynı arayüz içindeki farklı birimlerle etkileşime girmesini sağlıyor. Dünyanın en büyük 3'üncü uygulama mağazası olan AppGallery, tüm uygulama kategorilerini kapsayan haftalık ortalama 5 bin yeni uygulama ile gelişiyor.

Huawei Share ile gelen yeni Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration), Windows ve Android işletim sistemleri arasındaki engelleri kaldırıyor. Telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan teknoloji, PC ve cep telefonu kullanımını kökten değiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Dünya
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
10 yaşındaki Hüseyin'den 4 gündür haber alınamıyor! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
10 yaşındaki Hüseyin'den 4 gündür haber alınamıyor! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Beren Saat Gupse Özay Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 19:06:22. #1.15#
title