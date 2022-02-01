Huawei dünyanın en değerli 9. markası oldu

Huawei bir önceki yıla göre yüzde 29 değer kazanarak Brand Finance raporunda dünyanın en değerli 9'uncu markası oldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı şirketlerinden Brand Finance, yakın zamanda yayınladığı Brand Finance Global 500 2022 raporunda Huawei'yi 2022'nin en değerli 10 markasından biri arasında gösterdi. Huawei'nin marka değerinin yıllık yüzde 29'luk büyümesiyle 71,2 milyar ABD dolarına ulaşması, şirketin Brand Finance'in 500 sıralamasında geçen yılki 21'incilikten bu yıl 9'uncu sıraya iki kattan fazla yükselmesine olanak sağladı.

Brand Finance her yıl en büyük 5 bin markayı incelemeye tabi tutarak tüm sektörler ve ülkelerdeki markaları 100 ayrı raporda sıralıyor. Dünyanın en değerli ve en güçlü 500 markası, şu anda 16. yılında olan yıllık Brand Finance Global 500 sıralamasında yer alıyor. Bir bütün olarak teknoloji sektörünün, Brand Finance Global 500 sıralamasında 1,3 trilyon ABD dolarına yakın kümülatif marka değeriyle en değerli sektör olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Brand Finance, Huawei'nin marka büyümesini, yerli teknoloji şirketleri ile Ar-Ge'ye yoğun yatırımlar yaparak ve aynı zamanda bulut hizmetlerini güçlendirmeye devam ederken elektrikli otomobil işine odaklayarak inovasyona olan bağlılığına bağlıyor.???????Huawei, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları da dahil olmak üzere küresel tüketicilere çeşitli yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. P50 Pro, fiziksel sınırları aşan yeni nesil bir görüntüleme teknolojisi sunarken, P50 Pocket katlanabilir telefonların tarihinde yeni bir sayfa açıyor.