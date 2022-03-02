Huawei Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, "Mobil Dünya Kongresi"nde konuştu Açıklaması

Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, Barcelona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şirketin küreselleşme stratejisini sürdürme ve temel stratejik yatırımlarını artırma planlarıyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, yatırımlarla, bilgi teknolojileri sektörünü destekleyen temel teorileri, mimariyi ve yazılımları yeniden şekillendirmeyi, orta ve uzun vadede rekabet gücünü artırmayı ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Güncel analizler ve tahminler, 2022 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 50'sinden fazlasının dijitalleşeceğini gösteriyor. Küresel dijital ekonomi geliştikçe, dijital ürün ve hizmetlere olan talep de beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

Guo Ping, bu kapsamda kongredeki "İleriye Bakarken Geleceği Aydınlatmak" başlıklı konuşmasında hem zorluk hem de fırsat olarak değerlendirilebilecek iki alana (dijitalleşme ve karbon salınımı) vurgu yaptı.

Açıklamada, kongredeki konuşmasına yer verilen Guo Ping, Shannon teoremi ve von Neumann mimarisinin ciddi anlamda darboğaza girmesiyle, endüstrinin dijital sürdürülebilirliğe ulaşmak ve teknolojik paradigmayı yeniden şekillendirmek için yeni teoriler ve mimariler keşfetmesi gerekliliği doğurduğunu belirtti.

Bağlantı yoğunluğu ve bilgi işlem teknolojilerinin, dijital ekonominin gücünü belirlediğini aktaran Guo Ping, "Diğer yandan uzun vadeli canlılığı da korumak gerekir. Bu yüzden karbon salınımının azaltılmasını yeni bir boyutta ele almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Guo Ping, Huawei'nin "Daha Fazla BİT, Daha Az WATT" stratejisine bağlı olarak hareket ettiğini, şirketin, temel dijital yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, teoriler, materyaller ve algoritmalar gibi alanlarda atılımlar yaparak, ürünlerini enerji anlamında 2,7 kat daha verimli hale getirme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Bu gibi çalışmalarla bilgi teknolojileri endüstrisinin, diğer endüstrilerin de karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olabileceğini ifade eden Guo Ping, bu azalmanın bir anlamda bilgi teknolojileri endüstrisinin ürettiği karbon ayak izinden 10 kat daha büyük bir oranda olacağını vurguladı.

"Huawei stratejik yatırımlarını artırıyor"

Guo Ping, Huawei'in temel teknolojilere yönelik stratejik yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik paradigmayı üç alanda yeniden şekillendirmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu alandaki çalışmalar, temel teoriler, mimariler ve yazılımlardan oluşuyor. Bu yatırım hem şirketin hem de bilgi teknolojileri endüstrisinin gelişimine ve rekabet gücüne kademeli olarak yansıyacaktır. Bu yatırımlar aynı zamanda, şirketin Shannon Limiti'ne yaklaşmasını ve zaman içinde aşmasını amaçlıyor. Huawei, yeni nesil MIMO ve kablosuz yapay zeka gibi yeni teorileri ve teknolojileri keşfederek, ürettiği teknolojiyi Shannon's Limiti'ne daha fazla yaklaştırıyor. Huawei'in anlamsal iletişim gibi yeni teoriler üzerine yaptığı araştırmaların da sektöre yeni temel teoriler hakkında rehberlik etmesi hedefleniyor.

Huawei ayrıca heyecan verici yeni mimariler de geliştiriyor. Huawei şu anda fotonik ve elektronik teknolojileri entegre ediyor ve bu alandaki engelleri ortadan kaldırmak üzere, eşler arası mimariler tasarlıyor. Huawei, yazılım alanında ise yapay zekanın büyük ölçüde artırdığı bilgi işlem kapasitesi talebini karşılamak için, yapay zeka merkezli, tam yığın yazılım ve yeni bir yazılım ekosistemi inşa ediyor. Huawei, küreselleşme stratejisini standartlar, yetenek ve tedarik zinciri ekseninde sürdürecektir. Huawei, başarıya giden yolda tüm müşterine ve iş ortaklarına yardımcı olmaya devam edecektir."