Huawei'den Yeni Matebook

Huawei, dizüstü bilgisayar ailesini genişletiyor. Daha önce MateBook E, MateBook D ve MateBook X ile birbirinden şık ve işlevsel dizüstü bilgisayar modeline imza atan Huawei, şimdi bunlardan MateBook D'yi yeniliyor. Intel'in yeni nesil işlemcileriyle güncellediği modeline güç katan Huawei, selef modele göre yüzde 30'luk performans artışı sağlayacak.



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Yeni MateBook D'de, 8'inci nesil Intel işlemci yer alıyor. Ayrıca grafik işlemci noktasında da güncellemeye giden Huawei, selef modelde NVIDIA 940MX'i kullanmıştı. Bu modelde ise NVIDIA MX150 bulunuyor.



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Windows 10 işletim sistemiyle çalışan yeni MateBook D, 3 farklı konfigürasyona sahip modelle gelecek. Modeller ve fiyatları şöyle:



Core i5-8250U/ 256 GB SSD/ 8 GB RAM: 5,188 ¥ Core i5-8250U/ 128 GB SSD ve 1 TB HDD/ 8 GB RAM: 5,488 ¥ Core i7-8550U/ 128 GB SSD ve 1 TB HDD/ 8 GB RAM: 6,688 ¥



