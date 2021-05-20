Huawei'den telefon ve tablet onarımlarında indirim

Huawei, 20 Mayıs ve 30 Haziran günleri arasında telefon ve tablet onarımlarının teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Huawei, 20 Mayıs ve 30 Haziran günleri arasında telefon ve tablet onarımlarının teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket teknik servisinde yaptığı indirimler ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. 20 Mayıs ve 30 Haziran günleri arasında telefon ve tablet onarımında yüzde 50'ye varan yedek parça fiyat indirimleri Huawei sahiplerini bekliyor.

Arızanın türüne ve durumuna bakılmaksızın parça onarılmadan yenisi ile değiştirilerek 6 aylık ek parça garantisi de verilen bu kampanya dahilindeki onarımlar, her zaman olduğu gibi sadece orijinal yedek parçalar ile ve sadece Huawei Yetkili Servisleri'nde yapılıyor. Ayrıca bir cihaz, bu kampanyadaki arka kapak, anakart ve ekran değişimi indirimlerinden aynı anda faydalanabiliyor.

Huawei Özel Teklifler kampanyası, Huawei Servis Merkezi Canpark, Huawei Deneyim Mağazası İstanbul İstinyePark, Huawei Servis Merkezi İstanbul Şişli, Huawei Servis Merkezi İstanbul Kadıköy, Huawei Servis Merkezi Ankara Kızılay, Huawei Deneyim Mağazası İzmir Mavibahçe, KVK Teknik Servis Bakırköy, KVK Teknik Servis Kartal, KVK Teknik Servis Ankara, KVK Teknik Servis Adana, KVK Teknik Servis Antalya, KVK Teknik Servis İzmir, KVK Teknik Servis Trabzon, Ouno Teknik Servis Ataşehir, Huawei Onarım Fabrikası İstanbul Merter lokasyonlarında geçerli olacak.

Kullanıcılar, kampanya detaylarına Huawei cihazlarına ön yüklü bulunan Destek uygulamasından veya https://consumer.huawei.com/tr/support/spareparts_special_offer/ internet sitesinden erişebilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol