Huawei'den Katlanabilir Telefon!

Huawei P20 ve P20 Pro, kısa bir süre önce Paris'te düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmış ve bizler de her iki telefonun ön incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Etkinliğin ardından P20 Pro elimize ulaştı ve kısa bir süre içinde detaylı incelemesini de sizlerle paylaşacağız, ancak Huawei'den bu kez gelen haber başka. Ortaya çıkan patent çizimlerine göre Huawei, bu defa foldable phone, yani katlanabilir telefon alanına girecek.

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Bilindiği gibi uzunca bir süredir Samsung Galaxy X adında ortaya çıkan sızıntılar, Güney Koreli şirketin katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Görünüşe göre Huawei de bu alanda boş durmuyor ve katlanabilir telefon üretmek konusunun üzerinde çalışıyor.

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LetsGoDigital'de yayınlanan çizimlere göre, Huawei katlanabilir telefon konusunda yol katediyor. Çizimlerde bir kitap gibi ortadan katlanan, açıldığında ise geniş bir ekrana dönüşebilir bir cihaz görünüyor. Ekranın orta kısmında esnek kanallar görülürken, bu da ekranın halihazırda esneyebileceğini bizlere gösteriyor. Yani bu çalışma tamamlandığında, muhtemelen 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ZTE Axon M gibi "katlanabilir" çift ekranlı bir akıllı telefon görmeyeceğiz.

Aslında Çinli şirketin adı ilk kez katlanabilir bir telefona anılmıyor. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, geçtiğimiz ekim ayında CNET'e bu konuda çalışmaları olduğunu söylemişti. Buna göre belki de şirketin gelecek amiralleri katlanabilir ekranlarıyla fark yaratırlar. Bekleyip göreceğiz.