SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Huawei'den "kan oksijen doygunluğu" takip özelliği - Ekonomi
Huawei, Ekonomi

Huawei'den "kan oksijen doygunluğu" takip özelliği

Huawei'nin en yeni akıllı saati Watch GT 2e ve Watch GT 2, SpO2 seviyesini izlemeye yardımcı oluyor.

17.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:58
Huawei'den

Huawei'nin en yeni akıllı saati Watch GT 2e ve Watch GT 2, SpO2 seviyesini izlemeye yardımcı oluyor.

Huawei açıklamasına göre, vücudun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu (SpO2) önemli bir sağlık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesinin 90-100 arasında olması gerekiyor.

SpO2 seviyesini ölçmenin doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer, ancak bu testi evde yapmak zordur.

En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmaktır.

İki geleneksel yöntemin yanı sıra, Huawei kısa bir süre önce SpO2 izleme ile birlikte gelen Huawei Watch GT 2e'yi piyasaya sürdü.

Şirket, akıllı saatlerinde sağlık ve fitness özelliklerine odaklandı ve yeni akıllı saatleri için özel bir SpO2 IR sensörü ile kullanıcının SpO2 seviyesini izleme özelliğini sundu.

Saatin menüsünden bu özelliği seçerek test çalıştırılabiliyor.

Kullanıcıların zihinsel sağlık durumlarını da takip ediyor

Huawei Watch GT 2 serisi geleneksel yöntemlere göre, kullanıcıların testi ekstra bir tıbbi ekipman getirmeden istedikleri zaman ve her yerde çalıştırabilmelerini sağlıyor.

Öte yandan, Huaewi Watch GT 2 ve GT 2e modelleri 50m suya dayanıklı ve iki haftalık pil ömrüne sahip, bu nedenle uzun bir süre boyunca eşlik edebilir ve sağlık yönetimini aktif ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur.

SpO2 düzenli olarak kontrol edilmesi gereken tek sağlık belirtisi değil. Vücudun iyi çalıştığından emin olmak için, kalp atış hızı ve stres seviyesi vücudun ve zihnin sağlıklı kalmasında önemli rol oynuyor.

Bu noktada Huawei Watch GT 2 ve 2e, kalp atış hızını ve nabzı izleyebilen tamamen kendi kendini geliştiren TruSeen 3.5 kalp atış hızı izleme teknolojisini kullanıyor.

Huawei TruRelax teknolojisi, kullanıcılar için 7/24 stres izlemesi sağlayarak kullanıcıların zihinsel sağlık durumlarını da takip ediyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Ekonomi
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı! İki ilçe arasında 15 lira oynuyor Ekonomi
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı! İki ilçe arasında 15 lira oynuyor
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Ekonomi
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Kibariye Ebru Polat Eda Taşpınar
Spor Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Huawei'den "kan oksijen doygunluğu" takip özelliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:45:43. #1.15#
title