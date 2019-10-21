Huawei'den İstanbul'da yeni servis merkezi

21.10.2019 14:44

Huawei, Kadıköy Servis Merkezi'nde ürün satışı ve teknik servis hizmeti vermeye başladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren şirket, teknik servis ağını İstanbul Anadolu Yakası'nda yaygınlaştırıyor.

İstanbul Kadıköy'ün en önemli caddelerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde açılışı yapılan 3 katlı Huawei Kadıköy Teknik Servis Merkezi'nde ürün satışı 19 Ekim Cumartesi, teknik servis hizmeti bugünden itibaren başladı.

Açılışın ilk gününde tüketicilerin çok yoğun ilgisiyle karşılaşan Huawei Kadıköy Servis Merkezi, kampanyaları ve indirimli fiyat fırsatlarıyla da Huawei kullanıcılarına hizmet verecek.

Ücretsiz ekran koruyucu film hediye

Her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen "Huawei Servis Günleri", Kadıköy Servis Merkezi'nde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.

"Huawei Servis Günleri", ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar, model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca bir saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Kullanıcılar, kampanyaya katılan Huawei teknik servisi adreslerine, Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden (https://consumer.huawei.com/tr/support/service-day/) erişebiliyor.

Ayrıca, teknik servis hizmeti alan kullanıcılara güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

Kaynak: AA