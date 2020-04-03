Huawei'den işletmelere "Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü" Huawei, Shenzhen'de gerçekleşen Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü'nü duyurdu.

Huawei, Shenzhen'de gerçekleşen Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü'nü duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G'nin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla finans, kamu, üretim ve medya gibi çeşitli sektörler dijitalleşmede öne çıkıyor. Bu süreçte bir işletmenin beyni olarak nitelendirilen veri merkezleri önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kurumsal BG Kurumsal Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, Shenzhen'de düzenlenen Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda yaptığı konuşmada, büyük veri merkezlerinin geleceğin odak noktası ve aynı zamanda zorluğu olacağını belirterek, "Büyük veri merkezlerinin 5 özelliği arasında; kaynakların uyumluluğu, yüksek güç verimliliği, iş sürekliliği, teknolojik yenilik ve zeka yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Stokbroekx, şunları kaydetti:

"Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü, hem çevreci hem de akıllı. Hem modüler veri merkezi çözümü hem de L1-L3 kaynak yakınsama özellikleri sayesinde, kaplanan fiziksel alan büyük ölçüde azalıyor. Dahili enerji tasarrufu sağlayan yapay zeka algoritması, Güç Kullanım Etkinliği'ni (PUE) 1.2'ye indirerek endüstri lideri bir seviyeye ulaşıyor. Aynı zamanda akıllı çünkü 3D modelleme ve Kontrol Akış Şeması (CFD) yazılımı veri merkezi yapısını simüle etmeye yardımcı oluyor.

Akıllı IDC, hızlı bir şekilde sistem bilgilerini topluyor ve tek tıklamayla raporlar oluşturuyor. Bu sayede planlama ve tasarım için de doğru girdiler sağlıyor. I-Migrator tek noktadan çözüm üretme ve teknik yönetim hizmetleri sunarak veri merkezi operasyon risklerini büyük ölçüde azaltıyor."

Güç Kullanım Etkinliği yüzde 15'e kadar azaltılabiliyor

Konferansta, Huawei'nin müşterilerine sunduğu veri merkezi hizmetleri şu 4 başlıkta toplandı:

"Danışmanlık ve Tasarım hizmeti, müşterilerin iş stratejilerini gözden geçirmelerine, veri merkezi yatırımlarını değerlendirmelerine ve endüstri standartlarına göre iş ile bilgi teknolojileri stratejileri geliştirmelerine destek veriliyor. Entegrasyon uygulama hizmeti, veri merkezi inşa çözümlerini önceden test edip doğrulama olanağı sunuyor. Bu özellik, saha inşa süresinde yüzde 50'lik bir potansiyel düşüş sağlayarak entegrasyon uygulamasının gerçekleştirilmesini kolaylaştırıyor.

Akıllı İşletme ve Bakım hizmeti, otomatik izleme ve yapay zeka özellikli hata tahmini. Bu platformu kullanarak servis personeli, O&M verimliliğini yüzde 20 artırabiliyor. Operasyon destek servisi, müşterilerin izleme, tahmin, uyarı, koordinasyon, karar verme ve komut özellikleri dahil, veri merkezlerini kullanmalarına yardımcı olacak operasyon destek servisi. Bu hizmet sayesinde müşteriler, tekrarlanan yatırım ve inşaat maliyetlerini yüzde 20 oranında azaltabiliyor ve veri paylaşım verimliliğini fazlasıyla artırıyor."

Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü, işletmelerin yüksek güvenlikli (Tier-4), çevreci, akıllı veri merkezleri tasarlamasına, oluşturmasına ve işletmesine yardımcı oluyor.

Yapay zeka yardımıyla da Güç Kullanım Etkinliği (PUE) yüzde 15'e kadar azaltılabiliyor.

Huawei 2019'a kadar dünya çapında 500'den fazla sektör uzmanı ve 4 bin 200'den fazla ortakla birlikte çalışarak küresel işletmelerin toplam 2,4 milyon metrekareden fazla bir alanda binden fazla veri merkezi oluşturmalarına yardımcı oldu.

Kaynak: AA