Huawei'den Google Maps'e Alternatif Uygulama: HERE WeGo
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Huawei'den Google Maps'e Alternatif Uygulama: HERE WeGo

ABD ve Çin arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Google'dan sertifika alamayan ve bazı uygulamalardan yoksun kalan Huawei cihazları, Huawei'nin kendi çözümleriyle benzer uygulamalara kavuşuyor.

24.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:27
Huawei'den Google Maps'e Alternatif Uygulama: HERE WeGo

ABD ve Çin arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Google'dan sertifika alamayan ve bazı uygulamalardan yoksun kalan Huawei cihazları, Huawei'nin kendi çözümleriyle benzer uygulamalara kavuşuyor. Huawei'nin yeni harita uygulaması HERE WeGo, Google Maps'in (Google Haritalar) yerine Huawei cihazlarında yerini alacak.

Huawei Cihazları HERE WeGo ile Gelecek

Önümüzdeki günlerden itibaren artık Huawei cihazlarında HERE WeGo uygulaması standart bir uygulama olarak yer alacak. AppGallery'de listelenmeye başlanan ve dünyanın en çok indirilen ikinci navigasyon uygulaması olarak dikkat çeken HERE WeGo, her ne kadar Google Maps seviyesinde bir uygulama olmasa da harita ve navigasyon konusunda kullanıcılarına yeterli seviyede birçok özellik sunuyor.

Kullanışlı özelliklerin bulunduğu uygulamada internet bağlantınız olmadığında bile, daha önce indirdiğiniz haritalar üzerinden uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Trafik durumunu da gösteren uygulamada, 1300'den fazla şehir içi toplu taşıma konusunda bilgi veriliyor.

Aslında Huawei, HERE WeGo uygulaması öncesinde TomTom isimli bir başka harita uygulaması ile görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerin nasıl sonuçlandığı henüz bilinmiyor ancak HERE WeGo ismi şu sıralar çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Kaynak: Tamindir

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