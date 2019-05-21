Huawei'den Avrupalılara Çağrı: ABD'nin Kararına Göz Yummayın

Çin teknoloji devi Huawei'nin Avrupa temsilcisi Abraham Liu, Amerika Birleşik Devletleri'nin son kararlarından 'mağdur' olduklarını belirterek Avrupalılara yardım çağrısında bulundu.

Brüksel'de gazetecilerle buluşan Liu, "Bu, sadece Huawei'e karşı yapılan bir saldırı değil. Bu, kurallar üzerine kurulu liberal sisteme karşı tehlikeli bir saldırı." açıklamalarında bulundu. Bu tutumun ileride başka uluslararası şirketleri de hedef alabileceğine değinen temsilci, karara karşı göz yumulmaması gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle