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Huawei, Ekonomi

Huawei'den 3 ay ek garanti ve ücretsiz kargo

Huawei, kullanıcılarına 3 ay ek garanti ve teknik servise ücretsiz kargoyla cihaz gönderme imkanı sunuyor.

19.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:26
Huawei'den 3 ay ek garanti ve ücretsiz kargo

Huawei, kullanıcılarına 3 ay ek garanti ve teknik servise ücretsiz kargoyla cihaz gönderme imkanı sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, "tamir için en güvenli yol" mottosuyla hayata geçirilen hizmetle, kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis'e gönderip, ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecek.

Şirket, yeni kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor.

Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyecek olan Huawei, kaliteyi sağlamak ve onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştirecek.

Onarımdan sonra geri gönderilecek ürünün temiz ve düzenli olmasını sağlamak için cihazlar profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek.

Onarılan cihazlar, profesyonel ambalaj için darbeye dayanıklı antistatik poşete konarak muhafaza edilecek.

Öte yandan, orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router cihazları da dahil olmak üzere tüm Huawei Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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