Huawei Çip Seti Depoluyor: Kıtlık Zamanlarına Hazırlık!
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Huawei Çip Seti Depoluyor: Kıtlık Zamanlarına Hazırlık!

Dünyanın iki büyük devi arasında geçen gerilimler en çok Huawei şirketini kötü etkiledi.

Huawei Çip Seti Depoluyor: Kıtlık Zamanlarına Hazırlık!
01.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:50

Dünyanın iki büyük devi arasında geçen gerilimler en çok Huawei şirketini kötü etkiledi. Firmanın geliştirdiği 5G modemleri ve altyapıları, en çok tepki çeken hizmetler arasındaydı. Yeni haberlere göre, Huawei şirketinin elinde 2 yıl yetecek kadar çip var.

Firmanın pek çok farklı parça için Amerikalı ya da Amerika bağlantılı firmayla çalışması şart. İşlemciler için Intel ve programlanabilir çipler için de Xilinx, büyük tedarikçiler arasında yer alıyor. Yeni gelen sızıntılara göre; Çinli teknoloji devi, "en önemli parçalar" olarak adlandırılan çiplerden gizli olarak depoladı.

Huawei yokluk zamanlarına hazırlık yapıyor

Huawei, çok ilginç bir durum olmazsa 2,5 yıl yetebilecek kadar çip depoladı. ABD tarafından verilen kararlardan sonra Huawei'nin erişebileceği, uzun vadede tedarik hizmeti alabileceği herhangi bir yer yok.

ABD ayrıca, Çinli üreticinin kendi çiplerini üretip kullanmasının önünde geçmeye büyük gayret gösteriyor. Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde Huawei için hiç seçenek yok gibi görünüyor. Şirket aslında 2018 yılından bu yana hep çip depolaması yapıyor. Huawei CFO'su Meng Wanzhou ABD'li yetkililer tarafından tutuklandığından bu yana şirket, her zaman hazır olda bekliyordu. Huawei'den yapılan açıklamalara göre; firmanın yaklaşık olarak 23,45 milyar dolarlık çipseti, bileşen ve materyal birikimi elde ettiği söylendi. Sizce Huawei bu adımlarla doğru yolu takip ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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