Huawei Bulut Depolama'dan yeni abonelere 50 GB ücretsiz depolama alanı Huawei, kullanıcılarının verilerini ve telefon ayarlarını kablosuz olarak yedeklemelerini, geri yüklemelerini, verileri senkronize etmelerini ve kolayca aktarmalarını sağlayan Huawei Bulut Depolama'nın 50 GB boyutundaki paketini 2 ay boyunca tüm yeni abonelikleri için ücretsiz olarak sunuyor.

Huawei, kullanıcılarının verilerini ve telefon ayarlarını kablosuz olarak yedeklemelerini, geri yüklemelerini, verileri senkronize etmelerini ve kolayca aktarmalarını sağlayan Huawei Bulut Depolama'nın 50 GB boyutundaki paketini 2 ay boyunca tüm yeni abonelikleri için ücretsiz olarak sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Yaz Teklifleri dahilinde gerçekleştirdiği kampanya ile tüm yeni aboneliklere 31 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere ücretsiz 50 GB bulut depolama alanı hediye ediyor.

Kullanıcılar, Huawei telefon veya tabletlerindeki ayarlar menüsünden "Hesap Merkezi"ne giriş yapıp burada bulunan "Üye Merkezi" seçeneğinden ücretsiz bulut depolama seçeneklerine ulaşabiliyor.

Kullanıcıların tekliften yararlanabilmesi için bir Huawei akıllı telefon ya da tabletle Huawei kimlikleri ile kaydolması ve giriş yapması gerekiyor.

Hem cihazlarının yedeklenmesini sağlayan hem de cihazlar arası dosya paylaşımını kolaylaştıran Huawei Bulut Depolama ile kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları bilgisayarlarına indirebiliyor ya da bilgisayarlarındaki dosyaları kolayca telefon veya tabletlerine gönderebiliyor.

Kullanıcılar, aynı zamanda Huawei Bulut aboneliklerini istedikleri zaman hiçbir ek ücret ödemeden iptal edebiliyor.

Kampanya süresi dolduğunda, 50 GB bulut depolama alanı standart fiyatından ücretlendirilecek.

31 Ağustos'a kadar sürecek Huawei Bulut kampanyası tüm P40, P30, Mate 20 ve P Smart serilerine ek olarak MateXs, Mate 30 Pro, Nova 5T, Y7 2019, Y6s, Y6 2019, Y5 2019, Y6p, Y5p akıllı telefonlar ile birlikte MatePad Pro, MatePad T 8 ve MatePad 10.4 tabletleri de kapsıyor.

Kaynak: AA