Huawei Band 4 Pro ile sağlık takibi Huawei Band 4 Pro, uzatılmış pil ömrü, yükseltilmiş sağlık takibi ve optimize edilmiş akıllı fonksiyonları sayesinde daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei Band 4 Pro, uzatılmış pil ömrü, yükseltilmiş sağlık takibi ve optimize edilmiş akıllı fonksiyonları sayesinde daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, iç mekan koşusundan küreğe kadar 11 farklı ana spor dalını destekleyen Band 4 Pro, entegre GPS modülü sayesinde kullanıcının spor bilgilerini bir akıllı telefona bağlanmaya ihtiyaç duymadan da kaydedebiliyor. 0,95 inçlik AMOLED ekran her koşulda rahatça okunabilirken, sadece 25 gram ağırlıkta olan Huawei Band 4 Pro, yapılan spor çeşidine ve süresine bağlı olarak, kullanıcılarına 5 ile 12 gün arasında pil süresi sunuyor.

Geliştirilen nabız takip özelliği ile buna bağlı tüm ölçüm işlevleri de iyileştirildi (Nabız takibi, uyku izleme, SpO2 ölçme). Ayrıca akıllı alarm ile kullanıcısının uzun hareketsizlik sürelerini belirleyerek bu durumlarda uyarıyor. Böylece kullanıcılar, kendi belirledikleri veya yapay zekanın otomatik olarak belirlediği sağlık kriterlerinin dışına çıktıklarında (örneğin anormal nabız ritmi) durumu hemen fark ediyor ve kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

TruSeen 3.5 ile desteklenen Huawei Band 4 Pro, iyi bir egzersiz ve antrenman için kalp atış hızı bölgesini ve egzersiz sınıfını gerçek zamanlı ve kullanıcıya özel olarak egzersiz sırasında hemen ayarlıyor. Kalp atış hızı izleme, dış mekan/ iç mekan koşusu, dış mekan/ iç mekan yürüyüşü, dış mekan/ iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.

Kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekleyen Huawei Band 4 Pro ile kullanıcılar, bir dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor. Böylece hem spor yaparken hem de günlük hayatlarında solunum sistemlerinde oluşabilecek en küçük sorundan bile sağlıklarını tehdit etmeden önce haberdar olabiliyorlar.

Bluetooth üzerinden müzik çalma, sosyal medya uygulamaları, SMS ve telefon çağrılarından gelen mesaj ve hatırlatmaları gösterme, telefonun yerini bulma ve telefon kamerasını uzaktan kontrol etme gibi özellikleri ile kullanıcının telefona olan bağlılığını azaltarak daha özgür hareket etmesini sağlıyor.

Her açıdan yenilenen Huawei Band 4 Pro, kullanıcılarına kendilerine sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan çok yönlü bir sağlık izleme sistemi sunuyor. Band 4 Pro'nun tüm gelişmiş özelliklerinden faydalanmak için kullanıcılar, her Android cihaza kurulabilen online uygulama mağazası AppGallery'den Huawei Health uygulamasını indirebiliyor.

Zencefil Kırmızısı, Pembe Altın ve Grafit Siyahı renk seçenekleri bulunan Huawei Band 4 Pro, 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor.

Kaynak: AA