Huawei AppGallery Keşfettikçe Kazandırıyor: Fırsatları Kaçırmayın Huawei tarafından Play Store ve App Store uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen AppGallery

Huawei tarafından Play Store ve App Store uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen AppGallery geniş içerik yelpazesi ile öne çıkan uygulama mağazalarından birisi olmayı hedefliyor. Huawei AppGallery tarafından başlatılan 'Keşfet, Keşfettikçe Kazan' kampanyası ile birlikte kullanıcılar birbirinden farklı hediyeleri kazanma imkanına sahip olma fırsatını elde ediyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Huawei AppGallery Birbirinden Farklı Hediyeler Dağıtıyor!

22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan Keşfet, Keşfettikçe Kazan kampanyası dahilinde Huawei kullansın ya da kullanmasın AppGallery uygulamasını cihazına indiren herkes, birbirinden farklı hediyeleri kazanma şansını elde ediyor. Kampanyaya katılım için gereken şartlar ise oldukça basit:

Android telefonunuza ya da tabletinize AppGallery uygulamasını indirin ve yükleyin.

Huawei kimliği ile giriş yaparak 27 adet uygulama içerisinden 1 adet uygulama indirin.

Elde ettiğiniz Şanslı Çark hakkı ile çarkı çevirin.

Şanslı Çark çevrildiğinde kullanıcılar aşağıdaki fırsatlardan birisini elde etme şansını kazanmış oluyor:

Getir uygulamasında 20 TL indirim.

BluTV uygulamasında 3 ay ücretsiz üyelik.

Faladdin uygulamasında 5 kredi.

BiSu üzerinden verilen siparişlerde ilk su ücretsiz.

50 TL ya da 140 TL değerinde Huawei Online Mağaza kodu.

AppGallery'i hemen cihazınıza indirmek için aşağıdaki indir tuşuna basmanız ya da buraya tıklayarak ilgili linke gitmeniz yeterli olacaktır. Peki siz AppGallery'de gerçekleştirilen bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.