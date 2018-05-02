Huawei Android Yasağına Karşı Kendi İşletim Sistemini Geliştiriyor

Huawei ABD ile Çin Arasındaki Ticaret Savaşından Etkilenmemek için Alternatif Plan Üzerinde Çalışıyor



Huawei, Trump yönetiminin Çin'e karşı başlattığı ticaret yasağından endişeleniyor. Son zamanlardan yaşanan olaylardan sonra olası bir Android kullanım yasağına karşı kendi işletim sistemini geliştiriyor. İşte detaylar…

Huawei yöneticilerinin son dönemde gergin hissetmelerini anlamak hiçte zor değil. Çinli teknoloji şirketi ZTE'nin başına gelenler Huawei'nin de artık başına gelebilir. ABD ticaret kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ZTE'ye çeşitli ihracat yasakları getirmiş durumda. Bu durumda olan ZTE'yi en çok etkileyen ise Android İşletim Sisteminin Kullanamama olasılığı oldu. Huawei benzer bir kaderden kaçınmak istiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Amerika ile arasının çokta iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Öyle ki Amerikan senatosunda Huawei'ye karşı birçok defa casusluk suçlamalarının yönlendirildiğini düşünecek olursak bu zıtlaşmanın ne boyutlarda olduğunu anlamak daha mümkün hale geliyor.

ZTE'nin başına gelenler!



ABD Çin Ticaret Savaşı Kapsamında Çinli bir diğer teknoloji şirketi ZTE'ye çeşitli ihracat yasakları koymuş ancak şirketi en çok korkutan Android İşletim Sisteminin de bu yasaklara dahil edileceği korkusu olmuş durumda. Zira ZTE'nin de bu konuda bir yedek planı bulunmuyor.

Bundan ders çıkarmaya çalışan Huawei'de kendi başına gelecek bu tür bir olasılığı önceden görmüş olacak ki; 2012 yılından beri kendi mobil işletim Sistemini geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Tahmin edilebileceği üzere bu işletim sisteminin amacı, olası bir Android yasağı karşısında eli kolu bağlı kalmaktansa kendi işletim sistemi ile akıllı telefon üretimine devam edebilmek.

Burada aklımıza bir soru geliyor. Bana göre en önemli soru; Android gibi Herkes tarafından Kullanılan Mobil işletim Sistemi önümüzde gerçekleşmesi muhtemel ticaret savaşlarında "Bir Ticaret Silahı" olarak kullanılacak mı? kullanılmayacak mı?

Android'in bir anlamda geleceği, özellikle Çin gibi güçlü teknoloji üreticisi şirketlerin yer aldığı ülkelerde "Bir Ticaret Silahı" olarak kullanılması durumunda nasıl karşılanacak?

Huawei'nin Android yasağına karşı kendi gardını almaya çalışması anlaşılabilir bir durum ancak; Google'ın Android için gelecek planında ABD yönetiminin ticaret silahı olarak kullanılması yer alacak mı? onu hep birlikte göreceğiz.

South China Morning Post

https://www.teknotalk.com/huawei-android-yasagina-karsi-kendi-isletim-sistemini-gelistiriyor-63526/