Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti
Amerikan mahkemesi, Çinli teknoloji devi Huawei şirketinin, Kaliforniya merkezli CNEX Labs adlı firmanın ticari sırları çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Çinli teknoloji devi Huawei şirketinin Kaliforniya merkezli CNEX Labs adlı firmanın "ticari sırlarını" çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.
Huawei'nin şikayetinin ardından CNEX Labs şirketi de Çinli şirketi aynı şekilde kendine ait teknolojiyi çalmakla suçlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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