Huawei akıllı hesaplama sistemlerini Intel ile birlikte tanıttı

14.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:42

Huawei, Intel iş birliğiyle pazara sunmaya hazırlandığı akıllı hesaplama çözümlerini sergiledi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kurumlara teknolojik yenilik, maliyet ve verimlilik avantajı sağlayan akıllı hesaplama çözümlerini, Intel iş birliği ile 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirdiği, "Akıllı Hesaplama - Akıllı Türkiye" etkinliği ile tanıttı.

Bazı modellerinde yeni nesil Intel işlemcilerle de desteklenen Huawei Atlas ve x86 ürün aileleri, akıllı hesaplama ve veri yönetimi süreçlerinde öne çıkıyor.

İş dünyasında akıllı hesaplama sistemlerinin önemi günden güne artarken Huawei, bu alandaki hizmet ve çözümleri olan Huawei x86 Server ve Atlas ürünlerini, Intel iş birliği ile düzenlenen "Akıllı Hesaplama - Akıllı Türkiye" etkinliğinde iş ortakları ve kurumsal müşterilerine sundu.

KOBİ'lerden büyük şirketlere kadar uzanan çözümler

Huawei, veri merkezleri için akıllı hesaplama çözümleri sunan, Intel iş birliği ile 2020'nin başında pazara sunmayı hedeflediği "Atlas" grubunu tanıttı. Atlas ürün grubu, tıbbi teşhis araştırmalarından yüz tanıma sistemlerine farklı sektörlerde, çok geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Bunlar arasında sağlık, güvenlik, enerji, taşımacılık ve akıllı şehirler gibi önemli sektörler bulunuyor.

Etkinlik kapsamında Huawei, işlemci, yonga seti ve ağ kartlarında "Intel" ile desteklenen x86 serisini de tanıttı.

Huawei'nin akıllı çipleri tarafından desteklenen sunucular, kurumların operasyon giderlerini yüzde 15'e varan oranda düşürüyor. Küçük işletmelerden büyük kurumlara her ölçekte şirkete yönelik sunucu çözümlerini içeren x86 serisi yoğun kullanımda bile yüksek ısılara dayanıklılığı özelliğiyle de öne çıkıyor.

Pazarda birçok ürün ancak 35 santigrat dereceye kadar performans sağlarken Huawei sunucuların, 45 santigrat dereceye kadar aynı hız ve kapasitede çalışabiliyor.

Huawei sunucu ailesi, hem içinde Intel işlemcisi olan ürünleri hem de kendi geliştirdiği işlemcili ürünlerle kurumların sanallaştırma işlemlerine imkan ve de kolaylık sağlıyor.

"Sistemlerimizi Intel çözümleriyle bir arada sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Akıllı Hesaplama İş Birimi Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Adam Jiang, sektörde yenilikçi bir segment olarak geçen yıl akıllı hesaplama iş birimini hayata geçirdiklerini belirterek, "Kurumsal hizmetlerde farklılık yaratacak bu iş birimiyle sunucu ve yapay zeka alanlarında önemli hizmetler ve çözümleri sunmaya şimdiden başladık. Bugün bu sistemleri değerli iş ortağımız Intel çözümleri ile bir arada sunuyoruz. Uzun yıllardır devam eden bu birliktelik için Intel'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye Akıllı Bilgi İşlem İş Birimi Genel Müdürü Bobby Zhang da, Huawei'nin akıllı bilgi işlem alanında sahip olduğu vizyonunu önemli bir ürünü olan Atlas çözümünün, Huawei'yi pazardaki diğer sunucu çözümlerinden farklılaştırdığını aktararak, "2020 yılıyla birlikte, Türkiye'de giderek daha fazla yapay zeka gereksinimi ortaya çıkacağını düşünüyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA