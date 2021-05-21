Huawei, akıllı bileklik Band 6'yı tüketiciye sundu

Huawei, yeni akıllı bilekliği Band 6'yı tüketici ile buluşturdu.

Huawei, yeni akıllı bilekliği Band 6'yı tüketici ile buluşturdu.

Huawei açıklamasına göre, teknolojik araştırma ve yeniliğe kendini adayan şirket, tüketici ihtiyaçlarına ve iç görülerine dikkat ederek, akıllı bileklik deneyiminin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Huawei Band 6, canlı içerik ve şık bir tasarım sunmak için 1,47 inç Amoled ekrana sahip bulunurken, gövdesi 18 gram olan akıllı bilekliğin yumuşak ve cilt dostu kayışı kullanıcılara rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Sağlık izleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde Huawei Band 6, tüm gün SpO2, kalp atış hızı, stres, uyku kalitesi izleme sağlayarak kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için profesyonel tavsiyeler de sunuyor.

Huawei Band 6, birçok kullanıcının doğru egzersiz rehberliğinden yoksun olduğu göz önüne alındığında, kullanıcıların bilimsel egzersiz yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olmak için 96'ya kadar egzersiz modu ve profesyonel egzersiz verilerini izleme ve analiz etme özelliklerine sahip.

Huawei Band 6, kullanıcının sağlık durumunu günün her saati izliyor

Verilen bilgiye göre Huawei, kullanıcı sağlığını ürün geliştirmenin ana amacı olarak konumlandırıyor.

2019'da Huawei, SpO2 izleme özelliğini ilk kez giyilebilir cihazlara uygularken, tek seferlik bir SpO2 izlemeyle alınan ölçüm, kullanıcıların mevcut fiziksel durumlarını anlamalarına yardımcı olabiliyor.

Huawei TruSeen 4.0'ın derinlemesine optimize edilmiş donanım modüllerine ve AI güç tasarrufu algoritmasına dayanan Huawei, SpO2 izleme özelliğini 2020'de Tüm Gün SpO2 izleme özelliğine yükseltti.

Huawei'nin tüm Gün SpO2 izlemeyi destekleyen ilk akıllı bilekliği olan Huawei Band 6, kullanıcının sağlık durumunu günün her saati izleyerek ve SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda otomatik olarak uyarılar göndererek, kullanıcıların derhal harekete geçmesine ve sağlıklarını proaktif olarak yönetmesine yardımcı oluyor.

Akıllı bileklik 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışta

Uygun bir fiyat etiketine sahip kapsamlı ve lider bir akıllı bileklik olan Huawei Band 6'nın çok daha fazla sağlık özelliği bulunuyor.

Tüm Gün SpO2 izlemenin yanı sıra Huawei Band 6, 24/7 aktif sağlık yönetimi sunmak için Huawei TruSeen 4.0, Huawei TruSleep 2.0 bilimsel uyku izleme, Huawei TruRelax stres izleme, adet döngüsü yönetimi ve diğer işlevleri destekliyor.

Huawei Band 6, kullanıcının tarzına veya kıyafetine uyması için Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi renklerinde satışa sunuldu.

549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan Huawei Band 6 satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu