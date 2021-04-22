HUAWEI Ads, reklam verenler ve ajanslar için yeni iş birliği programını duyurdu
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HUAWEI Ads, reklam verenler ve ajanslar için yeni iş birliği programını duyurdu

HUAWEI Ads, reklam verenler ve ajanslar için yeni iş birliği programını duyurdu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

HUAWEI Ads, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa'daki reklam verenler ve ajanslar için yeni iş birliği programını duyurdu.

HUAWEI Ads, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa'daki reklam verenler ve ajanslar için yeni iş birliği programını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUAWEI Ads iş birliği programı, reklam verenlere, uygulama geliştiricilere ve ajanslara, yüksek etkileşimli akıllı telefon kullanıcılarından oluşan küresel bir kitleye erişim imkanı verirken teşvik ve destekler de sağlayacak.

Huawei, yeni HUAWEI Ads platformunu test etmek isteyen ajanslar ve uygulama yayıncıları için reklam deneme kredisi ve geri ödemeleri içeren yeni bir teşvik programıyla Avrupa'da reklamcılık girişimlerini genişletti.

HUAWEI Ads, Huawei cihazları için özel olarak tasarlanmış bir gerçek zamanlı pazarlama platformu. Huawei cihazlarının temel algoritma ve mimarisinin entegre edildiği platform, 700 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısına sahip küresel bir kitleye değer odaklı olarak ulaşmayı sağlıyor. Avrupa'daki medya ajanslarına ve uygulama yayıncılarına açılan platformun beta sürümü artık reklam verenlere programatik teknolojiyi kullanarak reklam gösterimleri için teklif verme olanağı sağlıyor. Platform ayrıca, geliştiricilerin HUAWEI Ads kitini entegre etmelerine ve uygulamalarından ek gelir elde etmelerine olanak tanıyan HUAWEI Ads yayıncı servisini de içeriyor.

HUAWEI Ads iş birliği programı, doğrudan reklam verenler ve sertifikalı ajanslar için bazı erken dönem teşvikleri içeriyor, söz konusu teşvikler şu şekilde:

"Deneme programına hak kazanan doğrudan reklam verenlere sunulan ücretsiz reklam kredisi, sertifikalı ajanslar için medya harcamalarında geri ödemeler, kurulum ve katılım süreci boyunca özel destek, kampanya oluşturma ve optimizasyon konusunda uzman tavsiyesi, sertifikalı iş ortakları için test aşamasındaki yeni beta ürünlere erişim, sertifikalı ortaklar için ek koçluk ve eğitim seansları"

Platform, ayrıca "Hassas hedefleme, güçlü gösterimler ve performans odaklı sonuçlar" gibi ek avantajlar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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