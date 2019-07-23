Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'un ilk 6 ayında karını yüzde 30 artırdı

Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) casusluk iddiaları sonrası yaptırım uygulama kararına rağmen 2019'un ilk yarısında karını yüzde 30 oranında artırdığını açıkladı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanları üreticisi olan Huawei'in satışlarında, Washington'un yaptırımları sonrası ilk 3 ayda yüzde 39 oranında düşüş yaşandığı, ancak sonraki üç aylık dönemde özellikle bazı ürünlerin geliriyle geçen senenin aynı dönemine göre karını artırdığını belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle