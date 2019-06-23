Huawei, ABD ve Çin Krizine Dair Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı başladığından beri hem Huawei cephesinden hem de ABD cephesinden geri adım atmaya dair sinyaller görülmedi. Her ne kadar ABD bazlı şirketler, Huawei ile yaptıkları iş birliklerine devam etmek istediklerini belirten mesajlar verseler de ABD hükûmeti aldığı kararın arkasında durmaya devam ediyor.

Huawei Başkan Ofisi Strateji Başkan Yardımcısı Andrew Williamson, bugün yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili potansiyel zararlara değindi. Williamson'a göre ABD ve Huawei arasında yaşanan bu kavga, 56 milyar dolarlık bir ihracat kaybının yanı sıra neticede 74.000 insanın işini kaybetmesine de sebep olacak.

Bir süredir yaşanmakta olan bu savaş, gelen ticaret yasağıyla birlikte Huawei şirketinin hayatına devam etmesi hususunda büyük bir tehdit teşkil edebilir fakat Williamson'ın röportajda söylediği şeyler, bu tarz bir sorun yaşanmayacağına işaret ediyor. Williamson, Huawei'nin gelecek dönem planlarından bahsederken şirketin hâlâ büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini söyledi. Williamson büyümekten bahsederken çift haneli sayılardan söz ediyor ve ne olacağı belirsiz bu ortamda yaşanması muhtemel sorunlara çözümler üretmek için de çok sıkı çalıştıklarını söylüyor.

Williamson, Huawei'nin ABD pazarında büyük bir müşteri olduğunu ve yalnızca Huawei'nin ABD'deki tedarik bütçesinin 11 milyar dolara çıkabildiğini de sözlerine ekledi. Bu sebeple Huawei ve ABD arasındaki kavganın ticari anlamda çok büyük bir yıkım oluşturacağını düşünen Williamson, Huawei'yle iş birliği içerisinde olan bazı tedarikçilerin toplamda 56 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşayacağını tahmin ediyor. Tüm bu ticari kayıpların yaklaşık 74.000 insanın işine mal olacağını belirten Williamson, yaşanan iş kayıplarının çoğunlukla teknoloji sektöründe olacağını söylese de ABD'de artık yapılamayan ihracatın başka alanlarda çalışan insanların da işine etki edeceğini düşünüyor.

ABD'nin getirdiği yasağın Huawei tarafından çözümlenip çözümlenmediği sorulduğundaysa Williamson'ın verdiği cevap "ABD rekabeti kısıtlarsa bu üretimi kötü etkiler. Huawei Ar-Ge'ye yatırım yapacak ve bizimle iş birliği yapmak isteyen ülkelerde aktivitelerde bulunacak" şeklinde oldu.

Williamson, verdiği röportajı "Serbest rekabet kısıtlandığı zaman bundan en çok etkilenen taraf tüketiciler olur çünkü rekabet azaldıkça fiyatlar yükselir" cümleleriyle tamamladı.

Çin ve ABD arasındaki bu çekişmenin, iki taraftan birinin mutlak galibiyetiyle sonuçlanması pek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki dönemde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.