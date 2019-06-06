"Huawei ABD'nin kara listesine girdikten sonra ana tedarikçilerinden siparişleri azalttı"
Huawei Teknoloji Şirketi, ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kara listeye girmesi sonrası akıllı telefon ve telekom ekipmanlarına giden parçaları için ana tedarikçilere verilen siparişleri kesti ya da azalttı.
Huawei Teknoloji Şirketi, ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kara listeye girmesi sonrası akıllı telefon ve telekom ekipmanları için kullanılan parçalara yönelik siparişleri azalttı.
Dünyanın en önemli telekom ekipman sağlayıcısı ve ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei'in siparişlerinde yüzde 30 oranında azalma da dahil olmak üzere tedarik zinciri üzerindeki etkisi, ABD tarafından alınan yasaklama kararının Çin menşeli şirketi vurmaya başladığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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