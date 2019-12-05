Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor
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Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetini en sonuncu kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu

05.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:43
Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi , (ABD) hükümetini kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu.


Çarşamba günü yapılan açıklamada Huawei, geçtiğimiz ay federal bir sübvansiyon programına katılımını engelleyen ABD Federal İletişim Kurumunun bu kararını yasa dışı olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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