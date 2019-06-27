Huawei, 5. nesil kablosuz ağ 5G için liderlik yarışında ne durumda?

Business Line'da bu ay, süper hızlı mobil ağ 5G için liderlik yarışı, Expo 2020 hazırlığındaki Dubai'de ve Emirates Havayolları'ndaki son durum ve Senegal'de emekleme döneminde olan kitle fonlamanın yerel ekonomiye katkısı üzerinde durduk.

5G şu an analistlerin İnternet'in başlangıcından bu yana en büyük teknolojik devrimi yaşayacağını söylediği dünyanın en hızlı mobil ağı. Soru şu: Bu yarışı kim yönlendirecek? Çin telekomunikasyon devi Huawei öncülerden biriydi ancak görünen o ki Washington onu engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Facebook'un cihazlarına uygulamaları önyüklemeyi reddetmesi ve Google'ın android güncellemelerini engellemesi, şirketin cep telefonu işinde de darbe aldığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle