Huawei, 2020 İlk Yarı Finansal Sonuçları Açıkladı

2020'nin ilk yarısı geride kalırken, şirketler geçmiş hesapların kontrolü için finansal raporlarını düzenlemeye başladı. Huawei, basın açıklamasında gelirlerin yüzde 13.1, net karın da yüzde 9.2 oranında arttığını bildirdi.

Huawei'de Yüzler Gülüyor

Huawei, 2020 ilk yarı finansal rapor sonuçlarını paylaştı. Rakamlar, gelirin 454 Çin yuanı üzerine (bugünkü döviz kuruyla 64 milyar doların biraz üzerinde) olduğunu söylüyor. Huawei Operatör İş Grubu, 159.6 milyar Çin yuanı; Kurumsal İş Grubu, 36.3 Çin yuanı ve mobil cihazları da içeren Tüketici (Son Kullanıcı) İş Grubu, 255.8 Çin yuanı gelir elde etti.

Basit bir matematikle, Huawei'nin gelirinin yarısından fazlasını aralarında telefon, tablet giyilebilir cihazların olduğu mobil cihazlar oluşturduğu görülüyor. Amerika'daki ticaret yasağının ana nedeni olan Operatör İş Grubu, toplam gelirin sadece yüzde 35'ini oluşturuyor.

2020'nin ilk yarısı ve ikinci çeyreğine ilişkin raporun bu ayın sonunda yayınlanması bekleniyor. Kovid-19 salgını döneminde global akıllı telefon pazarında büyüme görülüp görülmediği, Huawei'nin rakiplerine karşı ne kadar üstün olduğu daha net belli olacak.

Despite unforeseen challenges, #Huawei recorded revenue of CNY454 billion, a YoY increase of 13.1%, for H1 2020. Huawei promises to fulfill its obligations to customers & suppliers, and contribute to the global digital economy. Read the official press release for more details.

