https: //we.tl/b-IO4rOSDkny

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Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali binası Terminalin içinden görüntüler Firmalar görüntü Trafik ekiplerinden görüntü Şanlıurfa otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.
28.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:48
Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali binası
Terminalin içinden görüntüler
Firmalar görüntü
Trafik ekiplerinden görüntü Şanlıurfa otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.
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Kaynak: AA