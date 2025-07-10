HTSpor Digitürk kaçıncı kanalda?

HTSpor Digitürk kaçıncı kanalda?
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HT Spor, Can Holding bünyesinde yer alan spora yönelik bir kanalıdır. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Selim Kul yapmaktadır. HTSpor Digitürk kaçıncı kanalda?

HT Spor ilk olarak 9 Ağustos 2024'te yayına başlaması planlansa da, kanal 10 Eylül 2024'te yayın hayatına başlamıştır. 2024-25 sezonunun ikinci devresinde 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncılığını yaptı. HT Spor Digitürk kaçıncı kanalda?

HTSPOR DİGİTÜRK KAÇINCI KANALDA?

HT Spor, Can Holding bünyesinde yer alan spora yönelik bir kanalıdır. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Selim Kul yapmaktadır. Kanal ilk olarak 9 Ağustos 2024'te yayına başlaması planlansa da, kanal 10 Eylül 2024'te yayın hayatına başlamıştır. 2024-25 sezonunun ikinci devresinde 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncılığını yaptı.

HT Spor Radyo, 13 Ocak 2025 tarihinde yayına başlayan spor radyosudur. İstanbul'da FM 105.4 frekansından yayın yapmaktadır. Genel olarak HT Spor kanalıyla paralel olarak yayın yapmaktadır. HT Spor kanalını izleme imkanı olmayanlar için radyodan dinleme imkanı sunmaktadır.

HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar!

Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

Digitürk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

TV+ : 73. Kanal

HTSpor Digitürk kaçıncı kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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