HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı

11.10.2019 16:46

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında, geçmiş dönemde Suriye'nin çatışma bölgelerinde HTŞ/NC Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan 1 kişi Adıyaman'da yakalandı.



Yabancı uyruklu M. E. isimli HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yapılan operasyon ile yakalandı. Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs adli makamlarca serbest bırakılarak deport edilmek üzere işlemlere başlanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA