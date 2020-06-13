HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan birinin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak üzere geldiği ve cep telefonunda bombanın nasıl yapıldığını gösteren fotoğrafların çıktığı öğrenildi.

Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan birinin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak üzere geldiği ve cep telefonunda bombanın nasıl yapıldığını gösteren fotoğrafların çıktığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl önce Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların ifadelerinden, terör örgütü HTŞ/HAD adına 2016 yılından bu yana faaliyet yürüten Cihat T. (25) isimli teröristin Suriye'de bomba ve silah eğitimi aldığını, Türkiye'ye gelerek bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Polis bu bilgi üzerine zanlının Şubat 2020'de Türkiye'ye mülteci kılığında girdiğini tespit etti. Terör ekipleri, istihbarat ekipleriyle birlikte zanlıyı adım adım takip etmeye başladı. Daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle operasyon için düğmeye basıldı. Polis, operasyonda Cihat T. ile birlikte terör örgütü HTŞ/HAD üyesi olduğu ve terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları tespit edilen Ömer Faruk K. (35), Kenan K.(28) Salman Faris Ş. (31), Tuna Ç. (39), ve Bülent B.'yi de özel harekat polisinin katılımıyla yapılan operasyonla 11 Haziran günü gözaltına aldı.

"Bomba yapımını öğreten fotoğraflar çıktı"

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlıların cep telefonlarına da el konularak örgütsel faaliyetler olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Cihan T. isimli zanlının cep telefonunda Suriye'de uzun namlulu silahlarla çektirilmiş fotoğrafının yanı sıra bomba yapımının öğretildiği fotoğraflar olduğu öğrenildi. Zanlı, Türkiye'de bombalı eylem yapmadan polis tarafından etkisiz hale getirilmiş oldu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bombacı Cihat T. ve B.B tutuklanırken T.Ç, Ö.F.K, K.K. ve S.F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA