HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan birinin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak üzere geldiği ve cep telefonunda bombanın nasıl yapıldığını gösteren fotoğrafların çıktığı öğrenildi.

HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı
13.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:38

Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan birinin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak üzere geldiği ve cep telefonunda bombanın nasıl yapıldığını gösteren fotoğrafların çıktığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl önce Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların ifadelerinden, terör örgütü HTŞ/HAD adına 2016 yılından bu yana faaliyet yürüten Cihat T. (25) isimli teröristin Suriye'de bomba ve silah eğitimi aldığını, Türkiye'ye gelerek bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Polis bu bilgi üzerine zanlının Şubat 2020'de Türkiye'ye mülteci kılığında girdiğini tespit etti. Terör ekipleri, istihbarat ekipleriyle birlikte zanlıyı adım adım takip etmeye başladı. Daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle operasyon için düğmeye basıldı. Polis, operasyonda Cihat T. ile birlikte terör örgütü HTŞ/HAD üyesi olduğu ve terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları tespit edilen Ömer Faruk K. (35), Kenan K.(28) Salman Faris Ş. (31), Tuna Ç. (39), ve Bülent B.'yi de özel harekat polisinin katılımıyla yapılan operasyonla 11 Haziran günü gözaltına aldı.

"Bomba yapımını öğreten fotoğraflar çıktı"

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlıların cep telefonlarına da el konularak örgütsel faaliyetler olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Cihan T. isimli zanlının cep telefonunda Suriye'de uzun namlulu silahlarla çektirilmiş fotoğrafının yanı sıra bomba yapımının öğretildiği fotoğraflar olduğu öğrenildi. Zanlı, Türkiye'de bombalı eylem yapmadan polis tarafından etkisiz hale getirilmiş oldu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bombacı Cihat T. ve B.B tutuklanırken T.Ç, Ö.F.K, K.K. ve S.F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:42:51. #1.14#
title