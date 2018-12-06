Htş İdlib'de "Savaşa Hazırlanıyor"

Türkiye, Rusya ve birçok Avrupa ülkesi tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), İdlib'de Suriye ordusu ya da muhalif grupların olası bir operasyonuna karşı savunmasını güçlendirdiğini duyurdu.

El Kaide'den koptuğunu söyleyen grupların oluşturduğu HTŞ'nin yayın organı IBA, mesajlaşma uygulaması Telegram'daki kanalından bazı mesajlar paylaştı. Bu mesajlara göre HTŞ, Suriye ordusu ve ona bağlı güçlerle karşı karşıya gelme ihtimaline karşın İdlib'de, Hama'nın kuzeyinde ve Halep'in güneyinde önlem alıyor.

Bu bölgeler çoğunlukla muhaliflerin ve HTŞ'nin kontrolünde.

3 Aralık'ta yapılan paylaşımda, Suriye ordusunun bu bölgelerde harekete hazırlandığı, bu sebeple kendilerinin de "son model techizatlarını ve düşmanı çok uzak bir mesafeden tespit edebilecek keskin nişancı silahlarını bölgeye yerleştirdiği, hendekler ve tüneller kazdığı" yazıyor.

Mesajlarda, rejim kontrolündeki bölgeyle sınır hattını oluşturan bazı köprülerin havaya uçurulduğu bilgisi de var.

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IBA, ardından yaptığı birkaç paylaşımda ise, Suriye ordusunun HTŞ'nin kontrolündeki bölgelere sızma girişimlerinde bulunduğunu ve bunlara karşılık verildiğini duyurdu. Rejimin bombardımana da bir süredir devam ettiğini hatırlattı.



İdlib'de rejim karşıtı gruplar arasında gerilim

HTŞ, İdlib'in güneyinde aktif bir başka cihatçı grup olan Ahrar el Şam'ı da, kendisinin kontrolündeki toprakları ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Daha önce müttefiki olan grubun hareketlerinin Suriye ordusundaki hareketlenmeyle aynı zamana gelmesinin ise şüphe çekici olduğunu söyledi.

Hafta başında iki grup arasındaki çatışmalarda iki tarafın da kayıplar verdiğini doğrulayan HTŞ, Ahrar el Şam'ı, durmaması halinde daha sert karşılık vermekle tehdit etti. IBA'nın paylaştığı mesajlara göre HTŞ, "şimdilik gerilimin sona ermesi için kendisini durduruyor."

HTŞ ve Ahrar el Şam, çatışmaların ardından geçici bir ateşkeste uzlaştı. Rehin alınan militanlar da karşılıklı olarak iade edildi.

HTŞ'nin mesajlarında Türkiye'nin desteklediği, kendisinden ayrılan bazı grupların katıldığı Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC) de örgüte yönelik eylemleri olduğu iddiası yer alıyor. UKC'nin, HTŞ'nin "ortak düşman olan rejime karşı, cepheyi birlikte güçlendirme" önerilerini dikkate almadığını yazıyor.

'İdlib'deki HTŞ'li sayısı yaklaşık 12 bine düştü'

17 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan mutabakata göre rejimin ve muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerin arasında silahtan arındırılmış bir alan oluşturulacak. Türkiye, HTŞ'nin silahsızlandırılmış bölgeden İdlib'e çekilmesini, ardından çözülüp uzaklaştırılmasını sağlayacak.

Türk güvenlik kaynaklarının BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre İdlib'in içerisinde 17 bini geçen HTŞ'li sayısı, çatı örgütten bazı grupların ayrılmasının ardından yaklaşık 12 bine düştü.

Bunların içinde isim değiştiren ancak Türkiye destekli muhalif çatı örgütlere katılmayıp HTŞ ile bağını sürdüren gruplar da var.

İdlib'deki muhalif kaynaklar, Suriye ordusunun olası bir operasyonunda bölgeyi savunmak üzere bu grupların mevcut konumlarını korumasına Türkiye tarafından izin verildiğini söylüyor. Uzlaşmayı reddeden bazı HTŞ'lilerin ise yerel savaşçılar tarafından vurulduğunu iddia ediyorlar.

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