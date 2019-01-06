- HTŞ İdlib'de ÖSO'ya ait bir kasabayı daha ele geçirdi

İDLİB - El Kaide'nin Suriye kolu Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), Özgür Suriye Ordusu içinde yer alan Nureddin Zengi Tugaylarına ait El Atarib kasabasını ele geçirdi.

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan İdlib'te muhalif gruplar arasında süren çatışmalar yer yer sürerken El Kaide'nin Suriye kolu Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), Özgür Suriye Ordusu içinde yer alan Nureddin Zengi Tugayları'nın kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece El Atarib kasabasının etrafını saran HTŞ militanları gece boyunca ağır makineli silahlarla taciz ateşi açtı. Taciz ateşinden sonra kasabaya giren HTŞ militanları, Nureddin Zengi kuvvetlerini, müzakere ederek kasabadan çıkarttı.

Stratejik öneme sahip olan El Atarib kasabası, Afrin ve Halep'in batısına yapılan akaryakıt sevkiyatı yollarını kontrol ediyor.

Kaynak: İHA