HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütü üyesi İzmir'de yakalandı (2)- Yeniden

24.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:04

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;

'HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütü üyesi İzmir'de yakalandı' başlıklı haberimizi, gözaltına alınan şüpheli Abdullah Güleli'nin ismini 'Abdurrahman Güleli' olarak düzelterek, yeniden geçiyoruz.

-------------------------YENİDENHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'in Konak ilçesinde, 'HTŞ/FEC/ENC' silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Abdurrahman Güleli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Güleli'nin yakalandığı kardeşinin evinde ve bitişikteki depoda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütünün İzmir'deki eylem ve faaliyetlerini tespit etmek ve deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt mensubu olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Abdurrahman Güleli'nin Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, hakkında terör suçundan 3 dosta bulunan Güleli'nin, kardeşi M.G.'ye ait olan İsmet Paşa Mahallesi 3546/1 sokaktaki adreste kaldığını, aynı zamanda bu adresi depo olarak kullandığını belirledi. teknik ve fiziki takipte Güleli'nin, kardeşi S.G.'ye ait 35 AIN 938 plakalı otomobili ve diğer kardeşi R.G.'nin kimlik kartını kullandığı da saptandı. Takibi sürdüren ekipler, Güleli'nin izlenmeye karşı duyarlı olduğu, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı, oturduğu evde, müştemilatlarında ve otomobilinde mensubu olduğu terör örgütüne ait suç unsuru veya silah/mühimmat bulunduruyor olabileceği ihtimali üzerine operasyon başlattı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında Abdurrahman Güleli üzerinde kardeşine ait kimlik ile gözaltına alındı.

Yapılan aramada değişik noktalarda gömülü halde, 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 13 tabanca, 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 11 tabanca, 9 mm çapında 12 tabanca şarjörü (2'si uzun şarjör), 7,65 mm çapında 39 tabanca şarjörü, ibaresiz çifte doldurma av tüfeği, bol miktarda değişik çap/marka tabanca fişeği, 100 lt hacminde doldur-boşalt olarak kullanılan mavi renkli plastik bidon, Mengene Aleti, silah bakım temizlik malzemeleri, 10-15 lt hacminde 2 plastik bidon, (15 lt içinde tabancalar elde edilmiştir) Üzerinde Kelime-i Tevhid ibarelerinin yer aldığı yeşil renkli sözde cihad bayrağı, akıllı cep telefonu ve sim kartı, 5 sprey boya kutusu, R.G. adına düzenlenmiş yeni kimlik kartı ele geçirildi.

Kaynak: DHA