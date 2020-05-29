HTC Yeniden Gümbür Gümbür Geliyor: Amiral Gemisi Sürprizi
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HTC Yeniden Gümbür Gümbür Geliyor: Amiral Gemisi Sürprizi

Tayvan merkezli teknoloji firması HTC, bir süredir pek iyi günler yaşamıyordu.

HTC Yeniden Gümbür Gümbür Geliyor: Amiral Gemisi Sürprizi
29.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:51

Tayvan merkezli teknoloji firması HTC, bir süredir pek iyi günler yaşamıyordu. Firmanın geçen dönemlerde açıkladığı Nisan ayı finansal sonuçları da bir kriz yaşamaya devam ettiğini ortaya koyuyordu. Nisan ayı boyunca yalnızca 10 milyon dolar toplam gelir elde edebilmişti.

Hesaplamalar sonucu ortaya çıkan 10 milyon dolarlık gelir; Mart ayına göre %31,25 ve Nisan 2019'a göre %49,86'lık bir düşüş demekti. Kötü sonuçlardan sonra yeniden doğmak için çabalayan firma, amiral gemisi akıllı telefon sektörüne geri dönecek. Ancak bu defa şirketin çok daha güncel teknolojiler kullanması muhtemel.

HTC amiral gemisi sürprizi

Gelen haberlere göre; Tayvanlı şirket, önümüzdeki temmuz ayında ilk 5G cep telefonu tanıtımını yapacak. Buna ek olarak iki yıl aradan sonra amiral gemisi sektörüne geri dönme ihtimali yüksek. Cihaz ilk olarak anavatanı Tayvan'da satışa sunulacak.

Gelen bilgiler, şirketin Tayvan'dan sonra diğer bölgelere de açılmayı planladığını ortaya koyuyor. Şu ana kadar hakkında pek fazla şey duymadığımız HTC imzalı bu amiral gemisi, Androidin en güçlü yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 865'ten kullanacak. Böylece diğer cihazlardan çok daha fazla hızlı olması bekleniyor.

Tasarım olarak HTC U12'nin devamı niteliğinde olacak bu modelin, dört tarafında da ultra ince çerçeveler bulunması kesin. Tam ekran görüntülemelere izin vereceği de gelen bilgiler arasında. Firmanın bu yıl içerisinde cihazı satışa sunması bekleniyor. Sizce böyle bir modelin kullanıcılar tarafından beğeni kazanma ihtimali var mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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