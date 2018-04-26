HTC'nin En Son Vive Pro VR Kiti Kurumsal Müşteriler için Üretildi



HTC Vive Pro VR 2.0 Kit, Tasarımcılara ve Eğitimcilere Yönelik.

HTC'nin Vive Pro kiti VR tasarımı ve eğitim amaçlı kullanmak isteyenler için kurumsal sürüm artık var. HTC VR kulaklığı kullanmak isteyenler için 1399 Dolar satış fiyatı ile HTC Vive Pro 2.0 Kitini piyasaya sürdü. İki kontrol cihazı ve en önemlisi iki adet ikinci nesil SteamVR baz istasyonu bu fiyata dahil.

Yeni kulaklık setinin kapsama alanı daha geniş ve ekstra kapsama alını bulunuyor. Kulaklık için yeni garanti planları da var. 199 dolar karşılığında iki yıllık garanti veriliyor. 299 Dolarlık planda ise yedek parça garantili ve bozulan ekipmanı geri iade etmek zorunda kalmazsınız.

Oculus Go gibi VR fiyatlarının aşağıya indiği (199 Dolar) bir dönemde mevcut Pro seçeneklerinden daha pahalı bir kit sunma başlangıçta tuhaf görünebilir. Ancak HTC, Fortune'ye kurumsal satışlarının 2020 yılına kadar VR gelirinin yüzde 30'unu kapsamasını istediğini söyledi. Bu kurumsal müşteriye odaklanmaya başladıklarını gösteriyor. Kurumsal kullanım bu ekstra bütçeleri keyifli ve yükseltilmiş VR deneyimi için ödeyebilir.

VIVE PRO VR SYSTEM INCLUDES

SteamVR Base Station 2.0 × 2

Base station power adapter × 2

Mounting kit

Link box

USB 3.0 cable

DisplayPort™ cable

Link box power adapter

Link box mounting pad

Headset with headset cable

Cleaning cloth

Earphone hole cap × 2

Documentation

Controller (2018) (with lanyard) × 2

Power adapter × 2

Micro-USB cable x 2

HTC

https://www.teknotalk.com/htc-vive-pro-vr-2-0-kit-tasarimcilara-ve-egitimcilere-yonelik-63414/