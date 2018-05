Htc U12 Plus Resmi Tanıtım Tarihi, Hangi Özellikler Var?

HTC Bir Sonraki Amiral Gemisi Akıllı Telefonunu Bu Ay Tanıtacak



HTC U12 Plus Resmi Tanıtım Tarihi Belli Oldu.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, 23 Mayıs'ta bir sonraki amiral gemisini duyurmaya hazırlanıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere U12+ adıyla tanıtım gerçekleştirilecek. Evan Blass'ın paylaştığı görsele göre; ön ve arkada çift kamera sistemiyle Mart ayında geliyor.

This is the HTC U12+ https://t.co/LP9OX5xHlO pic.twitter.com/fi7BGkj6l5

— Evan Blass (@evleaks) 15 Mart 2018

Bu, HTC'nin tweet'indeki teaser resmiyle uyumlu ve Dört küçük kamera bileşenini gösterir. Blass ayrıca cihazın piyasaya çıkış tarihinin çeşitli üretim sorunları nedeniyle Nisan ayından Mayıs Ayına sarktığını da söylüyor.

VentureBeat Raporuna göre, U12 + 6 inçlik WQHD + çözünürlüklü ekran, çift 8 megapiksel selfie kameraları,arka panelde 16 megapiksel + 12 megapiksel birleşik çift kamera sistemi ile gelecek.

Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM, 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri sunulacak. HTC'nin Edge Sense Teknolojisini de kullanması bekleniyor.

HTC U12+ bir önceki model kadar etkileyici görünmüyor.Bunu söylemekte fayda var. ancak yeni sürprizler olur mu? neden olmasın. LG G7 ThinQ ve yakında gelecek OnePlus 6 ile rekabet edecek düzeyde olması şart.

