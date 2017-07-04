Htc Ocean Life Sızdı!

Twitter'da paylaşılan bir dedikoduya göre HTC, yeni bir orta seviye telefon üzerinde çalışıyor.



LlabTooFeR tarafından Twitter'da paylaşılan bilgilere göre "Ocean Life" olarak bilinen telefon, 5,2 inç Full HD ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 16MP ön ve arka kamera ve 2.600mAh pil ile gelecek. Android 7.1.1 ile çalışan telefonda HTC'nin arayüzü Sense 9.0 kullanılacak.



Ocean Life, iddiaya göre HTC'nin telefonu sıkarak kontrol etmenizi sağlayan Edge Sense özelliğini de içerecek. HTC'nin amiral gemisi HTC U11 ile tanıştığımız bu işlev, telefonu sıkarak önceden ayarladığını bir uygulamayı açmak gibi işlevleri üstlenebiliyor. Ocean Life'ın kutusundan bir çift USonic kulaklık çıkacağı, bu kulaklıkların aktif gürültü engelleme ve sesi filtreleme özelliğine sahip olacağı söyleniyor.



Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi yok.



