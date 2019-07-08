HTC'nin Haziran Ayında Gelirini İkiye Katladığını Gösteren Rapor

Haziran ayının geride kalmasıyla birlikte şirketler, birer birer 6 aylık mali raporlarını yayımlamaya başladılar. Bu kez Tayvan'lı bir teknoloji üreticisi olan HTC, şirket için fazlasıyla umut verici olan gelir raporlarını yayımladı.

Yayımlanan rapor, HTC'nin yıllık bazda gerilediğini ortaya koyarken, şirketin Haziran ayı içerisindeki gelirinin son 7 ayın en iyisi olduğunu ortaya çıkardı. Şirket sadece haziran ayında, 44 milyon dolarlık gelir elde etti.

HTC son altı ayda ise 184 milyon dolarlık gelir elde etti. Elde edilen bu gelir, şirketin beklentisinin tam olarak yüzde 94.07 oranında daha fazla. Bu da şirket için iyiye işaret. Ancak şirketin yıllık gelirlerine bakıldığı zaman ise yüzde 34'lük bir düşüşün olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Ancak bu değer, 2018 yılının ocak ayından beri resmileşmiş olan en az düşüş anlamına geliyor. Bu da şirket için yine iyimser bir hava oluşturuyor.

HTC, son yıllık artışını 2017 yılında HTC U11 modeliyle yaşamıştı. O modelden sonra ise şirket daima, yıllık bazda gelirlerini artıramamış, bu da şirketin kırmızı alarm durumuna geçmesine neden olmuştu. Ancak HTC, neredeyse bir ay önce duyurduğu Desire 19+ modelinden umutlu görünüyor. HTC'ye göre bu modelin raflardaki yerini alması, şirketin gelirlerini ciddi anlamda yükseltecek.