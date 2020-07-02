HTC'nin Desire 20 Pro ve U20 5G Modelleriyle Tanışın Geçtiğimiz haftalarda Desire 20 Pro ve

Geçtiğimiz haftalarda Desire 20 Pro ve U20 5G modellerini tanıtan Tayvanlı üretici HTC, bu cihazlara ilişkin yeni tanıtım videoları yayınladı. Uzun bir aradan sonra tekrardan akıllı telefon pazarına giriş yapmak isteyen HTC'nin yeni iki modeliyle tanışın.

HTC Desire 20 Pro Özellikleri

HTC Desire 20 Pro, 6,5 inç LCD ekrana ve Snapdragon 665 yonga setine sahip orta segment bir cihaz. 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olan modelin arka tarafında 48MP birincil kamera, 118 derece 8MP ultra geniş açılı kamera, 25mm yakın çekim için 2MP Makro kamera ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise ekrana gömülü 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

HTC Desire 20 Pro Özellikleri

HTC U20 5G 20: 9 en boy oranına sahip 6,8 inç boyunda bir ekranla geliyor. Kasanın altında 5G modem çipi, 8GB RAM ve 256GB genişletilebilir depolama alanı bulunan cihaz gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Kamera kurulumu HTC Desire 20 Pro ile aynı olan U20 5G'nin de 5000mAh bataryası var.

Her iki cihazın da şimdilik Tayvan ile sınırlı olacağını söyleyen HTC, paylaştığı bir tweet'te farklı pazarları da amaçladıklarını belirtti. Bu pazarlar arasında Türkiye'nin olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Peki ya siz HTC'nin Desire 20 Pro ve U20 5G modellerini nasıl buldunuz?

Kaynak: Tamindir