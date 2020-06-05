HTC Desire 20 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı: Başarılı Olabilecek mi?
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HTC Desire 20 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı: Başarılı Olabilecek mi?

HTC son zamanlarda yaşadığı finansal sorunlar ve satış başarısızlıkları ile birlikte adeta bir sessizliğe gömülmüştü.

HTC Desire 20 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı: Başarılı Olabilecek mi?
05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:51

HTC son zamanlarda yaşadığı finansal sorunlar ve satış başarısızlıkları ile birlikte adeta bir sessizliğe gömülmüştü. Pek çok kişi şirkete yönelik umutlarını kesmişken Desire 20 Pro olarak isimlendirilen yeni bir modele ait detaylar ortaya çıktı. HTC Desire 20 Pro özellikleri hakkında merak edilen detaylar yazımızda!

HTC Desire 20 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

HTC'nin yeni bir model üzerinde çalıştığına yönelik iddiaları son zamanlarda sık sık duyuyorduk. Buna karşın şirket halen resmi açıklamaları yapmaktan uzakta gibi gözüküyor. XDA Developers üzerinde sızdırılan yeni bir sertifikasyon, htc_bymdugl olarak adlandırılan HTC 2Q9J10000 model numarasına sahip yeni bir modeli ortaya çıkardı.

Snapdragon 665 işlemciden gücünü alacak gibi gözüken Desire 20 Pro, bu işlemciyi 6 GB RAM ile destekleyecek. Sertifikasyon sırasında gözüken detaylara göre 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan modelin ekran içi ön kamera teknolojisine sahip olacağı, arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu barındıracağı gözüküyor. Bu bir sertifikasyon dosyası olduğu için daha kapsamlı bilgilere ulaşmak ise pek mümkün değil.

Peki siz HTC Desire 20 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modelin başarılı olabilmesi için bir şansı var mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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